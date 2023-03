Imamo odgovor Golobovih, kaj bo počela Nika Kovač in koliko bo zaslužila, če sprejme ponudbo

Premier Robert Golob je ta teden napovedal, da se bo v petek prvič sestal strateški svet za preprečevanje sovražnega govora, njegovo vodenje pa je ponudil Niki Kovač. Ta je v prvem odzivu dejala, da mora o ponudbi malo razmisliti, svojo odločitev pa bo sporočila konec tedna.

Na uradu vlade za komuniciranje nam na vprašanje, ali se je Kovačeva že odzvala na ponudbo predsednika vlade, niso odgovorili. Kot pravijo, se bo strateški svet za preprečevanje sovražnega govora prvič sestal v petek, po seji pa bo znanih več informacij.

Kot so nam še pojasnili na vladi, po sklepu o določitvi višine sejnin in povračil stroškov članom strateških svetov, ki jih imenuje predsednik Vlade Republike Slovenije, pripadajo sejnine in v nekaterih primerih tudi povračilo potnih stroškov.

143 evrov za vsako sejo

Če bo Kovačeva sprejela mesto predsednice sveta, bo med drugim skrbela za zakonitost in strokovnost dela strateškega sveta, vodila in usmerjala delo strateškega sveta, sklicevala seje in predlagala dnevni red seje.

Sklep, ki ga je leta 2007 sprejela vlada, določa, da višina sejnine za predsednika strateškega sveta in njegovega namestnika znaša 143 evrov neto za vsako sejo, člani pa prejmejo 86 evrov neto za sejo. Člani lahko v dogovoru s predsednikom sveta za posamezno vsebinsko vprašanje pripravijo pisna strokovna mnenja oziroma poročila, za kar jim pripada avtorski honorar v vrednosti 150 evrov neto. Povračilo potnih stroškov članom, ki imajo stalno bivališče zunaj kraja sveta, se prizna le, če ti presegajo višino sejnine.

V Inštitutu 8. marec nam na vprašanja o tem, ali je njihova predsednica že razmislila o ponudbi, do objave članka niso odgovorili.