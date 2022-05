Imamo ime ministra za vzgojo in šolstvo

V državnem zboru so se v odborih začela zaslišanja kandidatov za ministre v vladi Roberta Goloba. Danes je bilo potrjenih pet kandidatov, in sicer Matjaž Han, kandidat za gospodarskega ministra, Matej Arčon, kandidat za ministra za razvoj in kohezijo, kandidat za ministra za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Aleksander Jevšek, kandidatka za ministrico za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh ter kandidat za ministra za izobraževanje, znanost in šport Igor Papič.

Papič je za medije pred predstavitvijo razkril imeni državnih sekretarjev na ministrstvu. Funkciji bosta po njegovih besedah opravljala Matjaž Kranjc in Darjo Felda. Prav Felda je po poročanju nekaterih medijev lahko kandidat za ministra za vzgojo in šolstvo, prva kandidatka za ta resor Amalija Žakelj je namreč umaknila soglasje za kandidaturo.