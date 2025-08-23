Ima »teflonski Karl« razlog, da ga skrbi? To o njegovi vrnitvi pravijo bralci Slovenskih novic

Poročali smo že, da so se v Levici zelo zafrkljivo odzvali na obuditev politične kariere večkratnega ministra Karla Erjavca. To je sledilo plakatni akciji politika, ki se pospešeno vrača na sceno, in pozdravlja s plakatov, kjer trdi, da je »odporen, vztrajen, teflonski Karl«.

Ob tem smo bralce povprašali, kako komentirajo prizadevanja Karla Erjavca za vrnitev v politiko? Objavljamo nekaj odzivov, ki najbrž Erjavcu ne bodo ravno všeč.

Mnenja bralcev

Bralec Ivan: Na žalost je sigurno nekaj naivnih volivcev, ki bi volili tega manipulatorja. Plačan od KGB.

Bralec Vinko: Lopov, da večji ne more biti.

Bralec Marjan: Naredil je že dosti škode, zato bi lahko odnehal, kdo mu pa še sploh verjame, upokojenci najbrž ne, aja ampak evrčki pa lepo dišijo.

Bralec Branko: Očitno g. Erjavcu zmanjkuje denarnih sredstev, zato pa nazaj na politični parket. Kdo še temu verjame njegovim obljubam 1000,00 eur pokojnine za upokojence lepo laž za lažjo.

Bralec Ilija: Kar je odpisano je fertik, za zavreči. Upam da imamo še toliko pameti?

Bralec Robi: Naj že enkrat odneha. Kje ima obljubo minimalne penzije 1000€ pred leti ko je bil pri koritu? Pozabil. Teflon se znuca g. bivši minister za vse zadeve.