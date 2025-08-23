MNENJA BRALCEV

Ima »teflonski Karl« razlog, da ga skrbi? To o njegovi vrnitvi pravijo bralci Slovenskih novic

Zanimalo nas je, kako komentirajo prizadevanja Karla Erjavca za vrnitev na politično sceno.
Fotografija: Karl Erjavec. FOTO: Blaž Samec
Karl Erjavec. FOTO: Blaž Samec

M. U.
23.08.2025 ob 09:15
M. U.
23.08.2025 ob 09:15

Poročali smo že, da so se v Levici zelo zafrkljivo odzvali na obuditev politične kariere večkratnega ministra Karla Erjavca. To je sledilo plakatni akciji politika, ki se pospešeno vrača na sceno, in pozdravlja s plakatov, kjer trdi, da je »odporen, vztrajen, teflonski Karl«.

Ob tem smo bralce povprašali, kako komentirajo prizadevanja Karla Erjavca za vrnitev v politiko? Objavljamo nekaj odzivov, ki najbrž Erjavcu ne bodo ravno všeč.

Mnenja bralcev

Bralec Ivan: Na žalost je sigurno nekaj naivnih volivcev, ki bi volili tega manipulatorja. Plačan od KGB.

Bralec Vinko: Lopov, da večji ne more biti.

Bralec Marjan: Naredil je že dosti škode, zato bi lahko odnehal, kdo mu pa še sploh verjame, upokojenci najbrž ne, aja ampak evrčki pa lepo dišijo.

Bralec Branko: Očitno g. Erjavcu zmanjkuje denarnih sredstev, zato pa nazaj na politični parket. Kdo še temu verjame njegovim obljubam 1000,00 eur pokojnine za upokojence lepo laž za lažjo.

Bralec Ilija: Kar je odpisano je fertik, za zavreči. Upam da imamo še toliko pameti?

Bralec Robi: Naj že enkrat odneha. Kje ima obljubo minimalne penzije 1000€ pred leti ko je bil pri koritu? Pozabil. Teflon se znuca g. bivši minister za vse zadeve.

»Na levi so standardi tako zelo padli, da se g. Erjavec upravičeno čuti konkurenčnega«

Zanimiv pogled na novo politično udejstvovanje Erjavca je dodal bivši minister Žiga Turk»Bil sem prepričan, da je Photoshop. Potem sem pa enak plakat videl v živo. Na levi so standardi tako zelo padli, da se g. Erjavec upravičeno čuti konkurenčnega.«

 

