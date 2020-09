Zainteresirani se lahko prijavijo prek zaposlitvenega portala MojeDelo.com in svetovne spletne strani IKEA ( https://en-global-jobs.about.ikea.com /).

Še malo in vrata v Ljubljani bo odprla Ikea, zato že na veliko išče delovno silo za novo trgovino v nakupovalnem središču BTC. Objavila je razpis za več kot 300 delovnih mest na področju prodaje, logistike, odnosov s kupci in podpore kupcem, prehrane, restavracije in drugih oddelkov. Vsi razpisi za prosta delovna mesta bodo odprti do konca septembra, nato bodo v oktobru razgovori in ocenjevanje prijavljenih kandidatov.Kot poudarjajo v družbi Ikea, iščejo sodelavce iz najrazličnejših okolij, hkrati pa izbirajo tiste, ki verjamejo v vrednote podjetja, kot so pripadnost, enostavnost, stroškovna zavest ter skrb za ljudi in planet.Glede datuma odprtja trgovine so za zdaj v Ikei še precej skrivnostni, a sklepamo lahko, da se to pred začetkom novembra še ne bo zgodilo.