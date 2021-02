Ikea v Sloveniji razkrila ponudbo: preverili smo, kaj je pri nas dražje kot pri sosedih

Pomožna miza Lack. FOTO: Ikea

Predalnik Malm. FOTO: Ikea

Pohištveni sestav Havsta. FOTO: Ikea

6-delni komplet posode Hemlagad. FOTO: Ikea

Posteljni okvir Hemnes. FOTO: Ikea

Pred dnevi je Slovenijo razveselila vest, da bo Ikea tudi pri nas končno odprla svoja vrata . Danes so na spletni strani objavili izdelke, ki jih ponujajo, 25. februarja pa jih bo mogoče tudi kupiti. Takrat bo namreč stekla spletna prodaja, če pa bodo epidemiološke razmere oziroma vladni odloki to dopuščali, se boste lahko sprehodili tudi po trgovini. Ponudba ljubljanske Ikee se bistveno ne razlikuje od tistih v sosednjih državah, je pa opaziti razlike v cenah nekaterih izdelkov. Preverili smo, koliko bo za pet prodajnih kosov treba odšteti pri nas in kakšne so cene za identične izdelke v poslovalnicah na Hrvaškem, Italiji in Avstriji.Pomožna mizica Lack, ki je že desetletja prodajna uspešnica, bo pri nas stala 5,99 evra. Na Hrvaškem je za takšno mizico treba odšteti 5,81 evra, v Avstriji 7 evrov, v Italiji pa še 50 centov več.Cena predalnika z dvema predaloma Malm je pri nas 39,99 evra, medtem ko je v Italiji le za en cent dražji. Avstrijci ga ponujajo za 49,99 evra, Hrvati pa za 46,17 evra.Za pohištveni sestav Havsta bo pri nas treba odšteti 245 evrov, na Hrvaškem pa ga je mogoče kupiti za 7 evrov manj. V Italiji stane 269 evrov, v Avstriji pa 279.V Ikei je mogoče kupiti tudi posodo. Šestdelni komplet kuhinjske posode bodo pri nas prodajali za 44,99 evra, enaka cena je tudi v Avstriji. Na Hrvaškem je za dober evro dražji, v Italiji pa stane 50 evrov.Malce drugače je s posteljnim okvirjem Hemnes. Ta je pri nas najdražji – 279 evrov. Hrvati ga ponujajo za približno 1 evro manj, v Avstriji je za 10 evrov cenejši, v Italiji pa ga je mogoče kupiti celo za 20 evrov manj.