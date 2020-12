Ikea v nizkem startu za odprtje trgovine v Ljubljani

Švedski pohištveni velikan Ikea se počasi pripravlja na odprtje prve trgovine v Ljubljani. Trgovina v ljubljanskem BTC je že zgrajena, prav tako so izbrali 350 novih sodelavcev. Točen datum, kdaj bodo odprli svoja vrata, še ni znan, a v načrtu imajo, da bodo na sprejem prvih obiskovalcev pripravljeni v prvih mesecih prihodnjega leta.



Za 12 različnih delovnih mest na področjih prodaje, logistike, prehrane, stikov s kupci in podpore kupcem se je s prošnjo za zaposlitev prijavilo 7.000 ljudi, med njimi jih je 350 dobilo zaposlitev. Kot so v Ikei pojasnili za Slovenske novice, je postopek izbire zaposlenih trajal dober mesec dni, zaradi epidemije pa so se morali pri razgovorih nekoliko prilagoditi – z omejenim številom ljudi na razgovorih, uporabo zaščitne opreme, medtem ko je zadnja faza razgovorov v celoti potekala prek spleta.

Odločilna merila pri izbiri zaposlenih

Velikega zanimanje za delo v tem pohištvenem salonu so se v podjetju razveselili. Ljudje so pošiljali prijave za zaposlitev iz vseh delov Slovenije, nekaj pa tudi iz tujine. Bližina bivanja kandidata pa ni bila med merili izbire. »Kandidati so vedno skrbno izbrani in izbrali smo tiste, ki delijo naše vrednote, kot so skupnost, preprostost, stroškovna ozaveščenost ali skrb za ljudi ter planet. Med postopkom zaposlovanja si vedno prizadevamo spoznati osebo in prepoznati tiste, ki delijo naše vrednote in lahko prispevajo h kulturi družbe Ikea, medtem ko imajo tudi močno strast do pohištva,« so pojasnili.



Vse sodelavce so zaposlili za nedoločen čas, nekatere pa so že začeli usposabljati. Kolikšna bo plača za posamezni kader, v Ikei ne razkrivajo. Pravijo le, da bodo nudili konkurenčno plačo, vsi zaposleni pa bodo deležni še dodatnih ugodnosti, kot so dodatno zasebno pokojninsko zavarovanje, dodatno zdravstveno zavarovanje ter udeležba v poslovnem uspehu družbe. Prav tako so vsi zaposleni upravičeni do 15-odstotnega popusta na vse izdelke Ikea v kateri koli poslovalnici na svetu.



V ljubljanski trgovini polnjenja polic z izdelki še niso začeli, saj jih čaka še nekaj zaključnih del v notranjosti prostorov, ne nazadnje tudi dobava blaga. Vseeno projekt napreduje po pričakovanjih, pravijo, zaposleni pa bodo prve kupce sprejeli v prvih mesecih prihodnjega leta.