Ikea poziva kupce: ne uporabljajte izdelka, obstaja nevarnost opeklin in električnega udara

Kot pravijo v podjetju, je varnost njihovih kupcev na prvem mestu. Ker obstaja nevarnost toplotnih opeklin in električnega udara zaradi obrabe in pretrganja napajalnega kabla, so se odločili za odpoklic Åskstorm 40W USB-polnilnika v temno sivi barvi.

Kot so še sporočili, v podjetju pri razvoju izdelkov uporabljajo strog program ocenjevanja tveganj in testiranj, ki zagotavlja, da izdelki izpolnjujejo vse veljavne zakone in standarde na trgih, na katerih se prodajajo.

Izdelek lahko brez računa vrnete v trgovino. FOTO: Arhiv proizvajalca

»Kljub temu smo izvedeli, da je napajalni kabel Åskstorm 40W USB-polnilnika v temno sivi barvi lahko poškodovan ali obrabljen, če je bil zavit okoli polnilnika ali večkrat upognjen med dolgotrajno uporabo,« so zapisali.

Prepoznati ga je mogoče po številki modela ICPSW5-40-1, ki se nahaja na nalepki na hrbtni strani USB-polnilnika.

Izdelek lahko vrnite v katero koli trgovino Ikea. Kupnino bodo kupcem vrnili v celoti. Dokazila o nakupu oziroma računa pri vrnitvi izdelka ni treba predložiti.