Ikea Ljubljana: novost, ki navdušuje

Ob letošnjem mednarodnem dnevu boja proti homofobiji, transfobiji in bifobiji (IDAHOT), 17. maja, je podjetje IKEA Slovenija razkrilo rezultate raziskave, ki jo je izvedlo med populacijo LGBT+ v jugovzhodni Evropi. Raziskava je pokazala, da velik del LGBT+ mladih v štirih analiziranih prestolnicah JVE (Beogradu, Ljubljani, Zagrebu in Bukarešti) skriva svojo spolno usmerjenost delno ali v celoti. Ker se več kot 92 % mladih pripadnikov skupnosti LGBT+ v Ljubljani po razkritju svoje spolne usmerjenosti ne počuti resnično sprejetih v svojih domovih, podjetje poziva k močnejši podpori skupnosti in ponuja nasvete, kako postati njen zaveznik.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine je IKEA