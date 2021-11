Ihan raztrgal zdravniške kolege, podpisnike »famoznega« odprtega pisma

Priznani slovenski umonolog Alojz Ihan se je v časopisu Delo odzval na odprto pismo slovenskih zdravnikov, ki je v preteklem tednu zaokrožilo po družabnih omrežjih in prestrašilo številne. Nekaterim zdravnikom, ki so med podspisniki odprtega pisma, je namenil ostro kritiko in se za njihove izjave opravičil: »Moje iskreno opravičilo zaradi nekaj stanovskih kolegov, ki so v najhujšem zagonu epidemije, ko vlada v bolnišnicah izredno stanje, dobesedno izgubili pamet in moralno razsodnost. Do zdaj smo tem nekaj zdravnikom, ki se nikoli v življenju niso ukvarjali z infektologijo, mikrobiologijo, javnim zdravjem ali podobnimi vedami, večinoma pripisovali nekritično nastopaštvo na socialnih omrežjih. S svojim zdravništvom in »nekonvencionalnimi mnenji« so v laični javnosti na lahek način vzbudili nekaj pozornosti, da bi s tem nasitili neko svojo adrenalinsko potrebo ...«

Spomnil je na trditve nekaterih podpisnikov zdravnikov iz preteklosti, ki so se že izkazale za napačne. Med njimi:

- dr. Pirnat, ki je septembra 2020 bombastično pisal po družbenih omrežjih in vsem naokrog razpošiljal nadležna pisma s trditvijo, da je »zaradi doseženega praga kolektivne imunosti pandemija cov19 v Evropi končana«. Samo nekaj tednov pozneje smo doživeli največji izbruh epidemije z več tisoč mrtvimi.

- dr. Dobnikar je trdil, »da je smrtnost zaradi covida-19 podobna smrtnosti zaradi sezonske gripe«. Tri mesece pozneje smo videli izjemno visoke številke presežnih smrti, ki so bile povsem drugačnih dimenzij kot tudi pri najhujših sezonah gripe.

- zobozdravnik Gregor Knafelc je napisal, da se »ne moreš okužiti z virusom sars-cov-2, lahko narediš svoj sars-cov-2, zelo lahko ti pripišejo diagnozo covid-19. Ni virusa stekline, ni polio, ni ošpic, ni hiva, ni gripe, to lahko dobiš samo, če te cepijo.« Ihan je to označil za »nesmiselno stavčna solata, ki bi celo pri srednješolcu vzbudila vtis, da je prešprical vse naravoslovne predmete«.

- dr. Pušenjak je napisal opozorilo, da cepivo lahko sproži neplodnost. Tako mu odgovarja Ihan: »Kaj dragi kolega Pušenjak danes misli o množičnem odklanjanju cepljenja pri mlajših ženskah, posebno medicinskih sestrah, ki jo je sprožil s povsem nepremišljenim opozorilom, da bi cepivo lahko povzročilo neplodnost? Kje je ta »neplodnost« in kje so splavi po cepljenju danes, po milijardah cepljenih? Mar se zdaj kolega Pušenjak zares ne čuti krivega zaradi številnih necepljenih medicinskih sester, na primer na Onkološkem inštitutu, ki so tudi zaradi njega nato zbolevale in kužile bolnike v bolnišnicah? Mar zares užitek poceni nastopaštva na socialnih omrežjih odtehta žrtve med bolniki, za katere smo kot zdravniki sicer dolžni skrbeti?«

Celotno Ihanovo opravičilo in kriko si lahko preberete tukaj: Opravičilo.