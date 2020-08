Igrali mati in hči, zadel pa oče

Češke korenine

Naš naročnik je vse od začetka. FOTO: Špela Ankele

Del nagrade bodo podarili sinu

Ženski del družine se je najbolj razveselil poletnega branja. FOTO: Špela Ankele

Vsaka stvar, ki ste jo prinesli, nam bo prišla še kako prav.

Enega zadnjih nagradnih paketov v igri Poletje smo te dni odpeljali v postojnsko Kidričevo naselje. Tam je sreča pomežiknila našemu dolgoletnemu naročniku. »Že vse od začetka, vse od osamosvojitve, sem zvest naročnik Slovenskih novic. Vaš časopis berem vsak dan. Ker sem športni navdušenec, začnem s športnimi stranmi. Nato se pomaknem proti črni kroniki in potem preberem še ekskluzivne novice na prvih nekaj straneh,« svoj jutranji ritual opiše sogovornik, ki je zadnjih devet let upokojenec.Vrsto let je bil kot strojnik zaposlen v ljubljanski tobačni tovarni, potem pa se je preselil v Postojno, kjer je upokojitev pričakal kot varnostnik. Nato pove nekaj o zanimivem priimku, ki ga nosi: »Čeprav ne znam besedice češko, imam češke korenine – moj praded je pred prvo svetovno vojno prišel v Slovenijo in tu spoznal svojo ženo, Slovenko. Ker imam sina, ki živi v Ljubljani, se bo priimek Studnička nadaljeval.« Hčerka, ki je ravno uspešno zaključila srednjo šolo, pa doda: »Meni je moj priimek tako všeč, da ga bom obdržala, tudi če se bom kdaj poročila.«Ravno hčerka Ana, ki je skupaj z mamico Mojco vestno izpolnjevala kupončke v tiskanih Slovenskih novicah, je tista, zaradi katere smo proti Postojni usmerili avtomobil, poln lepih nagrad. Med drugim smo družini Studnička pripeljali pijače Dana in Radenska, tu je bila prekrasna Svilanitova brisača v rdeči barvi in zraven še kuhinjske krpe. V nagradni paket so vključeni tudi žar na oglje in set za žar, bon za nakup izdelkov Mesa Kamnik, komplet sredstev za sončenje Hawaiian Tropic, različni odtenki čipsa Chio, začimbe Kotanyi in sveženj poletnega branja založbe Učila – Felix.Ko si je hčerka Ana ogledovala bogat poletni nagradni paket, je njeno oko obstalo ravno na zadnjem od naštetega, na knjigah: »Super, pri nas doma zelo radi čitamo.« Njen oče Metod pa doda, da bodo del nagradnega paketa obdržali v Postojni, del pa podarili Petru.Medtem ko si z Ano in Metodom ogledujemo nagradni paket, se domov že vrne mamica oziroma žena. »Kako lepo, res neverjetna sreča. Brisača in kreme za sončenje nam bodo že kmalu prišle prav, saj gremo na morje za podaljšan konec tedna. V Strunjan, za turistične bone. In še vreme bo lepo,« je povedala in dodala: »Vsaka stvar, ki ste jo prinesli, nam bo prišla še kako prav. Enkrat v življenju dobiš tako veliko nagrado in mi si bomo ta dan vsekakor zapomnili.«Mojca in Ana sta še povedali, da tudi onidve radi prebirata Slovenske novice – Mojci denimo je zelo všeč priloga Ona, Ana pa je dodala, da se zelo rada poglobi v križanke in tudi v branje člankov, ki jo zanimajo.