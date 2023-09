Igralec in zdaj že nekdanji profesor igre na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo (AGRFT) Matjaž Tribušon je v začetku leta izgubil tožbo na delovnem in socialnem sodišču, s katero je želel dokazati, da je bila izredna odpoved delodajalca neupravičena. S tožbo je zahteval vrnitev na delovno mesto, toda sodišče je razsodilo, da je službo profesorja izgubil povsem upravičeno, ker naj bi ga nekaj nekdanjih študentk obtožilo spolnega nadlegovanja. Pred dnevi se je na ljubljanskem okrožnem sodišču odvil predobravnavni narok v zadevi, ki je februarja lani pretresla slovensko javnost. ...