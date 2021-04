Igorja nazadnje videli na njivi, nato je izginil

Od srede od 17. ure svojci pogrešajo 68-letnega Igorja Rejo iz Kopra. Nazadnje so ga videli na njivi pri naselju Gažon, so sporočili iz koprske policijske uprave.



Vse, ki bi ga pogrešanca videli, policija prosi, da to takoj sporočijo na 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200.

