Igor Zorčič v oddaji na RTV Slovenija ostal brez besed

»Pravzaprav niti ne najdem besed, kako bi takšno odločitev označil,« je na vprašanje voditeljice Tanje Starič v Odmevih odgovor začel Igor Zorčič, predsednik državnega zbora. Povprašala ga je namreč za komentar na odločitev vodstva RTV Slovenija, da se stranka Aleksandre Pivec Naša dežela obravnava kot nekakšno naslednico Desusa. Besede je nato le našel: »Morda degutantno. To pa zato, ker stranka Desus obstaja, je močna na terenu in za njo ni mogoče izpeljati zapuščinskih ali kakšnih drugih procesov. Ta odločitev me čudi.« Po njegovem bi morali uvrstiti obe stranki med parlamentarne ali pa obe med neparlamentarne stranke. Meni, da RTV s takšno odločitvijo posega v pravice do poštenih volitev za stranko Gibanje Svoboda.

Voditeljica je še izpostavila, da če je dvom, katere so parlamentarne stranke in katere ne, mora RTV pridobiti pojasnilo predsednika državnega zbora. Je to, kar je povedal, uradno stališče? Zorčič je odvrnil, da mora to biti opravljeno formalno, najprej pa se mora posvetovati z pravnozakonodajno službo. A glede na to, da so v preteklosti o tem že razpravljali, misli, da ve, kam se bo prevesila tehtnica.