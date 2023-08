Idrijčanka: Zelo sem bila prestrašena, bala sem se za svoje življenje in 300 let staro hišo (FOTO)

Pretekli teden je tudi Idrijo zajelo močno neurje z izjemnimi padavinami. Zaradi obilice dežja so narasli hudourniki, na več mestih pa je prišlo tudi do proženja zemeljskih plazov. Eden od njih je resno ogrozil Idrijsko Rudarsko hišo na Bazoviški ulici v Idriji, ki spada v kulturno dediščino Idrije, ter še dve sosednji stanovanjski hiši, so sporočili s PU Nova Gorica.

Zaradi neposredne nevarnosti za življenje in premoženje v obeh hišah sta bili na pobudo policistov Policijske postaje Idrija še isti dan iz ogroženih objektov evakuirani dve starejši občanki, ki sta noč preživeli na varnem pri sorodnikih. Ko so se vremenske razmere umirile, zemeljska plazina pa ni več ogrožala objektov, sta se obe stanovalki vrnili v svoji hiši. V vmesnem času so policisti nadzirali plazišče in izpraznjeni hiši pod njim, saj prazne hiše in nezavarovano premoženje predstavljajo priložnost za tatove.

Policisti obiskali občanki

V ponedeljek so policisti Policijske postaje Idrija obiskali obe občanki, ki sta izrazili hvaležnost za izjemno hitro odzivnost in požrtvovalnost pristojnih služb v skrbi za zagotovitev njune varnosti.

Ena od njiju je še posebej izpostavila, da je bila zaradi razmer zelo prestrašena in se je bala za svoje življenje kot tudi za 300 let staro hišo, saj je že več generacij v lasti njene družine in ima zanjo veliko sentimentalno vrednost, navajajo policisti.

Obe pa sta poudarili, kako izjemno skrbni in profesionalni so bili policisti. Kot sta dejali, sta se zaradi hitrega ukrepanja policistov v tistih stresnih in težkih trenutkih, kljub grožnji zemeljskega plazu počutili zaščiteno in varno, dogodek pa jima je vlil neizmerno zaupanje v policijo.

»Za nas policiste je to še ena majhna, a pomembna zgodba o uspehu, ko gre za zagotavljanje varnega in spodbudnega življenjskega prostora. Namreč ravno tako kot dejanska varnost je pomembno tudi to, da se ljudje v svojem okolju počutijo varne, da vedo, da v težkih trenutkih ne bodo ostali sami, in da se lahko z zaupanjem zanesejo na nas,« sporočajo idrijski policisti.