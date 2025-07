Kmetovalcem na severovzhodu države so rekordno visoke junijske temperature v kombinaciji s pomanjkanjem padavin in suhim vetrom že v začetku poletja povzročile velike težave s sušo. Po podatkih javne službe kmetijskega svetovanja, ki deluje pri Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije (KGZS), je junija umanjkalo od 50 do 150 litrov dežja na kvadratni meter. Vročinski val, ki je trajal več kot dva tedna, je na kmetijskih rastlinah povzročil tako sušni kot vročinski stres. »Najbolj prizadete poljščine so koruza, krompir, oves, soja, sončnice, skratka tiste rastline, ki zorijo oziroma se spravljajo...