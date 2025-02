Hvaležnost nesebičnim: podeljena priznanja najboljšim prostovoljcem v Murski Soboti

Župan Damjan Anželj je v soboškem Gledališču Park podelil priznanja najbolj požrtvovalnim prostovoljcem v mestni občini. Murska Sobota ima naziv Prostovoljstvu prijazno mesto; Slovenska filantropija in Slovenska mreža prostovoljskih organizacij se z njim poklonita tistim občinam, ki prepoznavajo pomen prostovoljskega dela občanov in namenjajo del sredstev za tovrstni razvoj. V Murski Soboti so tudi letos s posebno prireditvijo nagradili tiste posameznike, društva in organizacije, ki so bili najbolj predani nesebičnemu delu v minulem letu. Slavnostni govornik je bil izvršni direktor Slovenske ...