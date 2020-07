Hvala, država: Slovenci zapravili za skoraj osem milijonov

Ni še podatka, kateri kraji so najpopularnejši

Inšpekcija preverja, postopki tečejo

Tržni inšpektorat RS je na področju turističnih bonov pristojen za nadzor nad ponudniki storitev, in sicer se preverja, ali je storitev, ki je navedena na računu in za katero se bo opravilo nakazilo od Fursa, dejansko izvedena, ter ali je ponudnik storitve za istovrstno storitev potrošniku, ki želi plačati z bonom, zaračunal isto ceno, kot bi jo, če bi potrošnik plačal z drugimi plačilnimi sredstvi. Tržni inšpektorat RS je pristojen tudi za nadzor nad upravičencem do bona, in sicer z vidika, ali je bil ta prenesen na drugega upravičenca skladno z zakonom.

Slovenci s stalnim prebivališčem na območju Republike Slovenije so 13. marca 2020 na svojo davčno kartico prejeli turistični bon v vrednosti 200 evrov, mladoletniki pa po 50 evrov. Po podatkih gospodarskega ministrstva je število upravičencev nekaj več kot dva milijona (2.050.000), vrednost vseh bonov pa okoli 357 milijonov evrov.V manj kot mesecu dni je bilo unovčeno 57.611 turističnih bonov v skupni vrednosti blizu osem milijonov evrov (7.751.578,97). Finančno upravo Republike Slovenije (Furs) smo povprašali, v katerih krajih po naši državi je bilo do nedelje izkoriščeno največ bonov, a odgovora še nimajo. Pravijo, da še pripravljajo statistične podatke.Izvajanje unovčevanja in morebitne kršitve nadzira Tržni inšpektorat RS. Ta odgovarja: »Tržni inšpektorat RS že opravlja nadzore na teh področjih, so pa vsi še v teku, zato vam podatkov o ugotovitvah teh nadzorov (še) ne moremo posredovati. Lahko pa pojasnimo, da se največ prijav nanaša na zaračunavanje višjih cen v primeru plačila s turističnim bonom.«Bonov sicer ni dovoljeno zamenjati za denar.Nobeden izmed turističnih ponudnikov, pri katerem je bil izkoriščen turistični bon, še ni prejel plačila od Fursa. Takole določa uredba:»Furs izplača ponudniku storitev ali upravičencu sredstva unovčenega bona v znesku opravljene storitve v naslednjih rokih, vendar najpozneje v 30 dneh, in sicer:– za bone, unovčene od 1. do 15. dne v mesecu, se izplačilo opravi do zadnjega dne v mesecu,– za bone, unovčene od 16. do zadnjega dne v mesecu, se izplačilo opravi do 15. dne v naslednjem mesecu.«Boni niso obdavčeni in se ne štejejo v dohodek davčnega zavezanca.