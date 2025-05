Huntingtonova bolezen že zelo napredovala, bioenergija Vidi vrnila upanje in moč

Upokojena profesorica slovenščine in knjižničarka Vida Vreš Slapnik z Brezovice pri Ljubljani, ki bo čez manj kot dva meseca dopolnila 65 let, je zbolela za izjemno redko, neozdravljivo gensko nevrodegenerativno boleznijo možganov – huntingtonovo boleznijo. Več kot 55 let je bila izjemnega zdravja; pogosto je kolesarila z možem, se sprehajala v naravi, obdelovala vrt, kuhala za družino. Nato pa se je začelo obdobje, ki bi ga Vida, mož Stanislav, hči Valerija in njena družina najraje pozabili. Po lestvi ni zmogla Leta 2020 so se pojavile neznane težave, ki so Vido spremljale tako doma kot v s...