Humanitarno društvo dobilo sporočilo, ki je številne šokiralo: »Pa ne zamujati v nedeljo, ker se mi mudi!«

Društvo Humanitarček, ki nesebično pomaga ljudem v stiski, je na družbenem omrežju Facebook objavilo sporočilo, ki so ga prejeli. Sporočilo je marsikoga presenetilo. Neka oseba, ki ga je napisala, želi, da nekdo pride čuvat mamo, saj gre na dopust. Omenila je, da ji na Centru za socialno delo niso dali brezplačnega varstva, sama pa pomoči na domu ne namerava plačati.

»Pišem vam, če že jemljete naš denar pri vsaki plači in imam zaradi vas manjšo socialno podporo,« je zapisala omenjena oseba. Želi, da se mamo čuva približno tri tedne, z začetkom v nedeljo, 14. septembra. »Pa ne zamujati v nedeljo, ker se mi mudi,« je zaključila zapis.

Odziv društva

Društvo Humanitarček je bilo v odgovoru zelo neposredno. Poudarili so, da so prostovoljci, ki imajo redne službe, in da ne jemljejo denarja od države, plač ali od socialnih nadomestil. Pravijo, da niso varstvo in da niso na klic, ko se drugim mudi na dopust.

»Razumemo stisko ljudi, si pa želimo, da bi se vseeno spremenilo dojemanje "obveznosti" prostovoljskih organizacij,« so še zapisali v svojem odzivu.

Na sporočilo, ki so ga dobili in objavili na Facebooku, so se zvrstili številni odzivi. Nekateri so šokirani, drugi jezni ...