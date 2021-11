Humanitarko navdihnila pokojna mama

Slovenci smo znani po tem, da radi pomagamo drugim, v današnjem svetu, polnem laži in prevar, pa se je verjetno že marsikdo, ki daruje, vprašal, ali gre njegov denar resnično v prave roke. Da o tem ne bi bilo več nobenega dvoma, je z inovacijo v svetu dobrodelnosti poskrbela Ana Lukner Roljić iz dobrodelne organizacije Anina zvezdica. Z ekipo strokovnjakov iz Silicijeve doline in nekaj slovenskimi poslovnimi partnerji je postavila na noge spletno platformo Truhoma.

Ta bo s pomočjo sodobne tehnologije darovalcem omogočala popolno preglednost nad tem, komu, kaj in koliko darujejo. »Ko danes gledam svet, mi je velikokrat hudo. Vrzel med tistimi, ki imajo, in tistimi, ki nimajo, je prevelika. Preveč ljudi, otrok je lačnih in komaj shajajo. Prihajajo še težji časi, stiske ljudi pa vidimo iz prve bojne linije, tako da mi je res hudo. Misel na to je še težja, ker se to dogaja povsod okrog nas in ker hkrati vem, da je na svetu dovolj vsega, da bi lahko vsi dostojno živeli,« izpostavlja Luknerjeva, ki je projekt posvetila svoji pred kratkim preminuli mami – ta je bila namreč, kot je v solzah povedala humanitarka, tista, ki ji je podarila čut za ljudi in iskreno željo pomagati drugim.

Brez goljufij

Zadnjih 12 let je Ana Lukner Roljić prek svoje fundacije Anina zvezdica priskrbela hrano več kot 300.000 družinam ter spodbudila 800 podjetij, da so po svojih močeh priskočila na pomoč. Da dela pravo stvar, je prepričala tudi vojsko in policijo, ki je Anini zvezdici poslala pomoč iz svojih vrst. Kljub velikim premikom, ki jih je dosegala s svojo humanitarno organizacijo, pa je že od leta 2009 razmišljala o posodobitvi dobrodelnosti.

»Vem, da je na svetu vsega dovolj in da bi vsi lahko živeli dobro,« je med drugim izpostavila na predstavitvi dobrodelne novosti in povedala, da je pri uresničenju te želje najpomembnejše sodelovanje, ki ga je trenutno, tudi med dobrodelnimi organizacijami, premalo.

S platformo Truhoma, ki temelji na sodobni tehnologiji, blokchainu, omogoča transparentnost in sledljivost, ki je dobrodošla na obeh koncih dobrodelne verige. »Donator premalokrat ve, kam gre njegova donacija. Dogajajo se mahinacije in stvari, ki se ne bi smele. Na drugi strani nekateri izkoriščajo dobrodelno pomoč,« opozarja ustanoviteljica Anine zvezdice. Na spletnem mestu truhoma.org so morebitni prejemniki pomoči preverjeni. Donator se odloči, komu in kaj bo daroval, pri tem pa izbira med paketi s hrano, sadjem in zelenjavo ter kozmetiko.

Prejemnik prejme 100 odstotkov donacije, paket pa mu dostavijo takoj, ko se zgodi donacija. Ves čas je na strani mogoče spremljati, kje je v določenem trenutku pošiljka. »Danes je zame začetek novega poglavja filantropije,« je ob zagonu Truhome dejala Ana Lukner Roljič, ki je projekt poimenovala po svoji življenjski filozofiji in načinu življenja. Truhoma namreč pomeni True and Honest Mankind – pristno in iskreno človeštvo, smo izvedeli.