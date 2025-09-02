DOBRODELNA AKCIJA

Humanitarčki znova vabijo k barvanju kamenčkov in opozarjajo na anonimneža, ki zavaja

Mesec dni po njihovi razširitvi akcije v spomin na Ogulinovo je vzniknila skupina Kamenček sreče, ki jo vodi anonimni uporabnik.
Fotografija: Simbolična fotografija. FOTO: Yasin Caglayan Getty Images/istockphoto
Simbolična fotografija. FOTO: Yasin Caglayan Getty Images/istockphoto

N. P.
02.09.2025 ob 21:16
N. P.
Humanitarno društvo Humanitarček znova poziva k podpori in razumevanju pri akciji Kamenček prijaznosti, ki v Sloveniji poteka že od leta 2015. Kot opozarjajo, med šolami in drugimi sodelujočimi znova prihaja do zmede zaradi podobne, pozneje ustanovljene pobude, zato prosijo za pomoč pri širjenju pravega sporočila: »Kamenčki prijaznosti so naša zgodba, ki jo gradimo skupaj že skoraj desetletje.«

Največja akcija na svetu

FOTO: Humanitarček
V akcijo Kamenček prijaznosti so se skozi leta vključile številne šole, vrtci in podjetja, lani pa so v njej skupaj pobarvali kar 43.671 kamenčkov, kar je največja tovrstna akcija barvanja kamenčkov na svetu. S tem dosežkom se je Slovenija vpisala tudi v Guinnessovo knjigo rekordov. Posebne kamenčke so pred smrtjo namenili tudi dolgoletni prostovoljki in humanitarki Aniti Ogulin, po kateri so nastali zlati kamenčki s srčkom.

Anonimnež zavaja javnost

Humanitarčki opozarjajo, da je mesec dni po njihovi razširitvi akcije v spomin na Ogulinovo vzniknila skupina Kamenček sreče, ki jo vodi anonimizirani uporabnik z imenom »Peter Pann«. Ta naj bi po njihovih besedah zavajal javnost z neresničnimi navedbami, da gre za prvo tovrstno akcijo v Sloveniji, ob tem pa naj bi umetno povečeval število članov v skupini. »Snovalce smo večkrat povabili, da se nam pridružijo ali pa vsaj nehajo mešati akciji, vendar konsenza žal nismo dosegli,« pravijo v Humanitarčku.

Anita Ogulin, človekoljubka. FOTO: Mavric Pivk/Delo
V društvu zato prosijo za podporo pri največji svetovni akciji barvanja kamenčkov, ki jo bodo tudi letos izvedli 13. novembra, ob mednarodnem dnevu prijaznosti. Ta dan uradno obeležujejo od leta 1998, v Sloveniji pa ga zadnja leta aktivno zaznamuje prav društvo Humanitarček.

»Naša želja je, da bi prijaznost postala del vsakdana. Siv, neugleden kamenček, ki ga pobarvamo in nanj napišemo misel, nariše nasmeh na obraz prav vsakomur – in za razliko od rumene rožice, s katero svet obeležuje ta dan, kamenček ostane,« sporočajo.

Šole, vrtci in kolektivi, ki bodo pobarvali več kot 100 kamenčkov, lahko društvu pišejo do 5. oktobra, da prejmejo posebne kartončke za priložitev. Možen je tudi »odkup« kamenčkov v zameno za donacijo toplih obrokov.

»Naš kamenček je prijaznost«

V društvu se trudijo, da bi ostali osrednji nosilec akcije, ki je iz Slovenije prerasla tudi v tujino – na Madžarsko, Hrvaško, v Italijo, Avstrijo, Nemčijo in Poljsko. Ob tem pa dodajajo: »Če kdo naš kamenček prijaznosti preimenuje v kamenček sreče, se lahko le nasmehnemo. Najpomembnejše je, da se prijaznost širi. Pa čeprav pod drugim imenom.«

