Hugo Boss bo pri njih do smrti

Na Cesti v Mestni log 47 v sklopu Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana (BIC) že šesto leto deluje edina šolska veterinarska ambulanta za male živali v Sloveniji, ki je namenjena izobraževanju dijakov programa veterinarski tehnik. Tam se učijo oskrbe resničnih živali in ne le na plišastih igračah. Odprta je tudi za javnost, kar jim omogoča praktični pouk v razmerah, v katerih bodo tudi delali. Virus vse postavil na glavoZdravstveno stanje hišnih ljubljenčkov, ki so ga dijaki drugih, tretjih in četrtih letnikov doslej spremljali v sklopu rednih učnih programov za vsak letnik in med počitniško prakso, je na glavo ...