Hudomušna gesta! Poglejte, kako so se dijaki 4. B poslovili od razredničarke

Ko se dijaki poslavljajo od srednješolskih klopi, so solze, govori in šopki pogosto del tradicije. A dijaki 4. B Srednje zdravstvene šole Slovenj Gradec so združili moči in se od svoje šole in razredničarke poslovili nekoliko drugače.

Svojo hvaležnost so izrazili na bolj »mobilen« način – dobesedno. Avto razredničarke je postal pravo umetniško platno, prekrito z listki. Avtomobil je za nekaj ur postal simbol štiriletnega prijateljstva, medsebojnega spoštovanja in številnih skupnih trenutkov.

»Čeprav je bil prizor za trenutek rahlo šokanten, je bilo v vsakem detajlu čutiti toplino, ki se ne da kupiti – le zgraditi skozi štiri leta skupne poti. Avto bo očiščen, listki bodo slej ko prej odpadli … ampak spomini? Ti bodo ostali nalepljeni za vedno,« so zapisali ob simpatičnih fotografijah.