Hudo razočarana zdravnica: Med njimi so tudi ljudje brez upanja, ne le ‘klošarji‘

Hofer in Kralji ulice se niso dogovorili za nadaljnje sodelovanje

Po spletu je zakrožilo obvestilo, da je diskontni trgovec Hofer pred vhodom svojih trgovin ponovno prepovedal prodajo časopisa Kralji ulice. Tokrat je, kot so nam sporočili iz Hoferja, razlog novi koronavirus.Hudo razočarana nad prebranim se je oglasila tudi humanitarka in zdravnicaiz društva Humanitarček. Na facebooku je zapisala, da časopisa Kralje ulice, ki je prvi in edini ulični časopis, pogosto ne prodajajo le 'klošarji', temveč tudi tisti ljudje, ki tako ali drugače ostanejo brez dohodka oziroma z minimalnimi dohodki. »Mar vemo, da so med Kralji ulice ljudje, ki so izgubili upanje, da je ta rutina 'prodaje časopisa' postala njihova služba?«Kozorogova se strinja, da vedno obstajajo izjeme, ki ne znajo pravilno ponujati časopisa, a je po njenem mnenju teh vse manj, zato ne vidi razloga, zakaj nekateri onemogočajo prodajo uličnega časopisa pred trgovinami. »Prodaja je tam, kjer je največ ljudi. In to so trgovska središča. Naj gredo Kralji prodajat časopis na sámo? Bomo res odvzeli še to možnost, da nekateri nekoliko izboljšajo svojo eksistenco?«Iz Hoferja so odgovorili, da so bili o začasni ukinitvi prodaje Kralje ulice med epidemijo obveščeni, o ponovi prodaji pred trgovinami v začetku maja pa ne, a da drži tudi, da želijo poskrbeti za varnost medosebnih stikov in varen nakup. Na območju trgovin, kot pravijo, ne omogočajo nikakršne prodaje nobenemu društvu in organizaciji, prilagodili so tudi zbiralne akcije izdelkov za družine v stiski, ki se oddajo v košaro, ne pa prostovoljcem. V vmesnem času so, kot so zapisali za Slovenske novice, »člane društva podprli z donacijo in jim ponudili možnost nadaljnje pomoči, če bodo to potrebovali«.Kralje ulice so izpred svojih vrat trgovin v Hoferju začasno umaknili že decembra lani, saj so domnevno »vse pogosteje dobivali pritožbe nad vedenjem prodajalcev, ki so onemogočali dostop v trgovino, do nakupovalnih vozičkov, večkrat so kupce nadlegovali, pred trgovinami pa je bilo vidno tudi uživanje opojnih substanc.« Nato so si premislili in se s Kralji ulice dogovorili za nadaljnje sodelovanje. Kot pravijo zdaj, so se z društvom poskušali večkrat dogovoriti za »kontrolirano mehaniko prodaje in ukrepanja v primeru kršitev, a kljub večkratnim pozivom na društvu mehanike od decembra žal niso uspeli vzpostaviti«.