Hudo prizadeta punčka Gaja odškodnine ni dočakala

Na kranjskem okrožnem sodišču se je minuli petek s sodno poravnavo zaključila dolgoletna pravna bitka za odškodnino, ki so jo od Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj terjali starši ob rojstvu hudo prizadete deklice, je poročala STA. Družina je zahtevala okoli milijon evrov odškodnine, višina dogovorjene odškodnine pa ostaja skrivnost. Deklica je sicer 16. februarja umrla na Pediatrični kliniki Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana (UKC Ljubljana) zaradi dolgotrajne pljučnice. Stara je bila 10 let.

11 LET PO ROJSTVU deklice je zadeva zaključena.

Oče in mama deklice Gaje, ki se je rodila aprila 2013, sta tožbo za plačilo odškodnine in denarne rente zoper Bolnišnico za ginekologijo in porodništvo Kranj ter Zavarovalnico Triglav vložila že marca 2016. Izvedensko mnenje, ki sta ga plačala sama, je namreč pokazalo več strokovnih napak pri porodu. Osebje naj ne bi opravilo potrebnih preiskav in je zamudilo s sprožitvijo poroda, zato se je deklica sedem ur dušila ter se rodila s cerebralno paralizo in epilepsijo.

Kranjsko sodišče je aprila 2019 z vmesno sodbo odločilo, da je tožbeni zahtevek po temelju v celoti utemeljen, torej da je kranjska bolnišnica odgovorna za škodo, ki izhaja iz hudih posledic, ki jih je zaradi pomanjkanja kisika v možganih v času poroda utrpela deklica ter bi jih osebje z ustreznim vodenjem poroda lahko preprečilo.

Aljoša Ravnikar, pooblaščenec oškodovancev FOTO: Gordana Stojiljković

Odločitvi kranjskega sodišča je leta 2020 pritrdilo tudi višje sodišče v Ljubljani in vmesna sodba je postala pravnomočna. Zavarovalnica Triglav je po pravnomočnosti sodbe kot drugotožena stranka z družino sklenila delno sodno poravnavo za plačilo 238.000 evrov odškodnine, medtem ko je bil celoten odškodninski zahtevek ocenjen na več kot milijon evrov in mu je kranjska porodnišnica še naprej nasprotovala. V kranjski porodnišnici so namreč ves čas zanikali zdravniško napako in odgovornost za hudo telesno okvaro deklice. A je bil sprva zavrnjen zahtevek za revizijo postopka, nato pa še predlog za obnovo postopka.

2013. se v Kranju rodi hudo prizadeta punčka Gaja. 2019. sodišče pritrdi, da je šlo za strokovne napake. 2024. deklica umre, bolnišnica sklene poravnavo.

Vsebine poravnave odvetnik tožnikov Aljoša Ravnikar ni komentiral, saj sta se tožnika izrecno zavezala, da višine poravnave ne bosta razkrivala. »O zadovoljstvu pa je v taki zadevi težko govoriti ne glede na znesek,« je dejal za STA. So pa zadovoljni, da je zadeva po dolgih letih vendarle zaključena. Preteklo je namreč 11 let od rojstva deklice in skoraj devet let od vložitve tožbe. Tudi nova direktorica kranjske bolnišnice Larisa Hajdinjak in prejšnji direktor ter aktualni v. d. strokovnega direktorja Aleš Rozman, ki sta se udeležila naroka, izjav nista želela dajati.