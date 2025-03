Hudo poškodovana pacienta iz Severne Makedonije že v Sloveniji

Na brniško letališče sta danes iz Severne Makedonije prispela dva pacienta s hudimi opeklinami, ki sta jih utrpela v sobotnem požaru v nočnem klubu v mestu Kočani. Slovenija bo predvidoma sprejela še dva preživela iz tragedije, ki je terjala 59, večinoma mladih življenj.

Da bo Slovenija po požaru, v katerem je bilo poškodovanih več kot 150 ljudi, na zdravljenje sprejela do štiri poškodovane s hudimi opeklinami, je danes na dopisni seji odločila vlada.

Ob prevozu pacientov v Slovenijo je zdravstveno ekipo za spremstvo pri prevozu zagotovilo ministrstvo za zdravje. Pacienta, ki sta z letalom Slovenske vojske prispela danes, čaka zdravljenje v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana.

»Pričakujemo tudi v kratkem prihod še dveh pacientov, ki bosta predvidoma zdravljena v UKC Maribor,« je po seji vlade dejala ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel.

Za pomoč zaprosila prek mehanizma EU

Severna Makedonija je za pomoč zaprosila prek mehanizma EU na področju civilne zaščite. Če bi Skopje zaprosilo za dodatno pomoč v obliki materialnih sredstev ali reševalnih enot, je vlada upravi za zaščito in reševanje naložila, da se na prošnjo odzove v okviru svojih zmogljivosti, z enoto za psihološko pomoč reševalcem, materialno pomočjo in drugim v skupni vrednosti do 50.000 evrov.

Celotna vrednost pomoči Severni Makedoniji po incidentu znaša do 550.000 evrov. Evropska komisija lahko povrne 75 odstotkov stroškov transporta pacientov iz Severne Makedonije do Slovenije, je še sporočil Ukom.

Požar je v nočnem klubu v Kočanih izbruhnil v noči na nedeljo med koncertom priljubljene makedonske hip hop skupine DNK. Domnevno so ga povzročila pirotehnična sredstva, namenjena svetlobnim učinkom. Po izbruhu požara je v prenatrpanem klubu, ki je deloval brez ustreznih dovoljenj, izbruhnila panika. V okviru preiskave požara so doslej zaslišali več kot 20 ljudi. Proti enajstim so uvedli preiskavo. V Severni Makedoniji je zaradi tragedije sedemdnevno žalovanje.