Pomanjkanje medicinskega kadra v našem zdravstvu še kako vpliva na kakovost obravnave bolnikov. Ne le da več mesecev in celo let čakajo na pregled ali sprejem na zdravljenje, temveč so tudi po sprejemu v bolnišnico pogosto prepuščeni sami sebi ali dobri volji zaposlenih. To še posebej velja za tiste, ki se počasi poslavljajo. Takšnih primerov je menda kar veliko, a le redki prizadeti se odločijo javno spregovoriti. Jože Kofjač iz Petanjcev v Prekmurju pa ni mogel več prenašati krivice, ki naj bi se v Splošni bolnišnici Murska Sobota (SB MS) zgodila njegovi življenjski sopotnici, 63-letni Anic...