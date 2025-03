Hudi nalivi, možne poplave

Del Slovenije je spet obarvan z oranžno barvo. Razlog so obilne padavine, ki so državo zajele že v sredo in tudi v noči na današnji dan. »Za obdobje od noči na petek do petka popoldne smo za zahodno in osrednjo Slovenijo izdali oranžno vremensko opozorilo. Na teh območjih pričakujemo večinoma od 40 do 80 mm padavin, krajevno na severozahodu tudi okoli 100 mm,« so včeraj sporočili iz Agencije RS za okolje (Arso). S tem pa nevarnosti še ne bo konec, saj naj bi se padavine znova okrepile v noči na soboto. »Predvsem na Primorskem in Notranjskem bo še pihal okrepljen južni veter, ki bo do večera oslabel,« so dodali na Arsu.

80 MM PADAVIN lahko pade v zahodni Sloveniji.

Prvi večji pas padavin je državo zajel že v sredo. Včeraj opoldne so na Arsu to ponazorili s podatkom, da je v »zadnjih 12 urah v osrednji in zahodni Sloveniji padlo od 30 do 80 mm padavin, največ na območju Trnovskega gozda.« To vsekakor ni dobra novica za vse tiste, ki živijo blizu večjih vodotokov, predvsem na zahodu države. Včeraj zjutraj se je reka Vipava že začela razlivati.

Oranžno vremensko opozorilo je razglašeno za zahodni del države. FOTO: Arso

Danes dopoldan bodo sprva izrazito narasle reke v zahodni, osrednji in južni Sloveniji. Verjetna bodo razlivanja posameznih rek, ob intenzivnih padavinah pa bodo prehodno hitro narasli tudi hudourniški vodotoki. »Možni bodo zastajanje padavinske vode in poplave manjših vodotokov,« so še opozorili na Arsu. V visokogorju se povečuje nevarnost snežnih plazov, v alpskih dolinah na severozahodu pa lahko pričakujemo močno sneženje ob močnejših padavinah. Padal bo južen sneg.

