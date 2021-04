Hude zlorabe zdravnikov: ortopeda delovni čas registrirala kar 73

Nadzor na Ortopedski kliniki UKC Ljubljana je pokazal nepravilnosti pri registraciji delovnega časa. Več zdravnikov je bilo evidentiranih na vhodu, njihovega gibanja po hodnikih pa niso zaznali. Ob tem so prejemali visoke koronske dodatke, je poročala oddaja Tarča na TV Slovenija.



Po tem, ko so v eni izmed oddaj razkrili, da so visoke dodatke za vse delovne ure v bolnišnicah prejemali tudi zdravniki, ki niso imeli veliko bolnikov, je minister za zdravje in nekdanji direktor Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana Janez Poklukar zahteval revizijo.

Skupino dvanajstih ortopedov evidentiral varnostnik

Iz poročila o nadzoru, ki je bil na UKC opravljen med 1. novembrom 2020 in 28. februarjem letos, izhaja, »da so določeni zaposleni registrirani kot prisotni na delovnem mestu, tekom dneva pa gibanje po kliniki ni bilo zabeleženo, čeprav se preko določenih vrat gibljejo večkrat dnevno«.



Po podatkih Tarče je skupino dvanajstih ortopedov na tak način evidentiral varnostnik zunanjega varnostnega podjetja, ki pa je to zanikal. Varnostnika so zamenjali, vodstvo ljubljanskega kliničnega centra pa je že poskrbelo za nov nadzor.



»Prvi izsledki kažejo, da so morebiti bile nepravilnosti pri registraciji delovnega časa. Pred dokončnimi ukrepi smo sprejeli prvi ukrep in to je namestitev dodatnih videonadzornih kamer v nekaterih delih. Pogovor z zaposlenimi v ortopediji pa načrtujem v naslednjih dneh,« je dejal v. d. direktorja UKC Ljubljana Jože Golobič.

Ortopeda delovni čas registrirala kar 73

Nadzor je pokazal tudi, da sta se dva ortopeda skupaj registrirala kar 73. Na TV Slovenija pri tem ugotavljajo, da je najverjetneje eden evidentiral oba ali pa je to zanju naredil nekod drug. Druga dva zdravnika sta se evidentirala 46-krat, tretja 14-krat, ostali pa izmenično v različnih kombinacijah, ne vedno skupaj.



Pri tem še izpostavljajo, da so se zlorabe pri evidentiranju delovnega časa dogajale, ko je ortopedska klinika delovala omejeno, odpovedani so bili vsi nenujni pregledi in operacije.





