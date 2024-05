Hude posledice neurja po Sloveniji: zabeležili so 81 izrednih dogodkov (VIDEO)

Zaradi neurja z obilnimi padavinami, ki je v popoldanskih urah zajelo večji del države, so na upravi za zaščito in reševanje zabeležili 81 dogodkov. Posredovali so gasilci iz 32 gasilskih enot, ki so prečrpavali meteorno vodo, s protipoplavnimi vrečami zaščitili ogrožene objekte in s folijo prekrili plazišča.

Toča na Lavrici. FOTO: Bralec Andrej

Meteorna voda je poplavljala bivalne, kletne in garažne prostore, zastajala je padavinska voda, naraščanje hudourniških vodotokov je ogrožalo objekte ter poplavljalo cestišča. Sprožili so se trije plazovi v občinah Škofljica, Hoče - Slivnica in Zreče, so sporočili iz uprave.

Kot so še zapisali, so 81 dogodkov zabeležili na območju regijskih centrov za obveščanje Celje, Ljubljana, Maribor, Nova Gorica, Novo mesto, Postojna, Ptuj in Slovenj Gradec.

Krajevne padavine se bodo nadaljevale v noč in do jutra od severozahoda postopno slabele. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, ob morju okoli 16 stopinj Celzija, so napovedali na Agenciji RS za okolje.

V sredo zjutraj bo dež ponehal tudi v jugovzhodni Sloveniji, čez dan se bo jasnilo. Burja bo dopoldne ponehala. Popoldne na zahodu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj.