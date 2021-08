Huda ura v Šentilju, Ormožu in na Ptuju: veter podira drevesa, voda zalila objekte

Popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastajale bodo posamezne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 27, na Primorskem do 29 stopinj Celzija.

Ponoči se bo razjasnilo, le v zahodni Sloveniji bo zmerno oblačno. Zjutraj bo ponekod v notranjosti nastala megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Primorskem okoli stopinj Celzija.

V soboto bo sončno, več spremenljive oblačnosti bo nad hribovitimi kraji. Zapihal bo veter južnih smeri, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 30 stopinj Celzija.

Vremenska fronta, ki je prešla vzhodni del Slovenije, je po do sedaj zbranih podatkih prizadela območja občin Šentilj, Ormož, Ptuj in Hajdina. Skupno je bilo zabeleženih pet dogodkov.Na ARSO tako dodajajo, da sta na severovzhodu nastali dve močnejši nevihtni celici, ki s seboj najverjetneje prinašata tudi nekaj toče. V naslednji uri ali dveh lahko nastane še kakšna močnejša nevihta, zvečer se bo dogajanje umirilo.Močan veter je preko cestišč podrl nekaj dreves, meteorna voda pa je zalila prostore dveh objektov, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje.Za sanacijo posledic so aktivirali gasilce petih gasilskih enot, ki so še na terenu.