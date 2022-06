Huda ura nad Slovenijo: gasilci črpali, električarji popravljali (FOTO)

Po vročinskem valu ob koncu letošnje pomladi je preskok v koledarsko poletje pomenil tudi vremenski zasuk: dolgo pričakovanemu dežju so se pridružili toča in neurja, ki dan za dnem povzročajo preglavice po različnih koncih očetnjave.

V torek zvečer so se ljudje po družabnih omrežjih obveščali o težavah: »Novo mesto, neurje, ne vidiš meter pred seboj,« je sporočala Dolenjka Mojca. Ob meteorni vodi, ki je zalila ceste, hiše ter druge prostore, je veter podrl veliko dreves na ceste ter razkrival strehe stanovanjskih hiš in gospodarskih poslopij.

Drevo na gostilno

O resnosti neurij priča tudi podatek, da je v intervencijah po Dolenjsko-Belokranjskem in Štajerskem navedenih 25 prostovoljnih gasilskih društev, kot denimo v Straži, kjer so gasilci Dolenje Straže (s pomočjo PGD Vavta vas) ob črpanju vode iz zalitih kleti in objektov skrbeli tudi za ceste, na katerih je v blatu obležalo pet dreves, odstranili so jih z dežurnimi delavci cestnega podjetja. V naselju Podzemelj v občini Metlika je drevo padlo na streho gostilne, veter pa poškodoval ostrešje župnišča.

Meteorna voda in blato sta zalivala kleti. FOTO: PGD Dolenja Straža

V Črnomlju je bil poškodovan tudi telekomunikacijski vod, Simon Šketa iz Telekomovega korporacijskega komuniciranja navaja: »V zadnjih dveh dnevih je bilo zaradi neurij več izpadov električne energije predvsem na celjskem in mariborskem območju. Na Telekomu Slovenije smo opravili 18 intervencij na sistemskem delu, izpadov delovanja našega omrežja pa zaradi tega ni bilo.« Ob vsem tem so večerno-nočne aktivnosti doletele tudi delavce Elektra Ljubljana (EL), ki so bili aktivni na metliškem in semiškem koncu: »Najhujše posledice neurja so bile na celotnem območju distribucijske enote Novo mesto,« navajajo na EL.

Okvare so bile predvsem na nadzemnem omrežju: tako na srednje- kot tudi na nizkonapetostnem. »Pozno zvečer smo s hitro intervencijo in uporabo agregatov zagotovili oskrbo z električno energijo že skoraj vsem odjemalcem,« poročajo o torkovih intervencijah, včeraj pa so s sedmimi skupinami nadaljevali odpravo okvar: »Škode na vodih in napravah v tem trenutku še ne moremo določiti. Ocenjujemo pa, da zaradi hitrega posredovanja izpad ne bo imel bistvenih posledic za odjemalce.«

Naprave izklopite iz vseh kablov

»Nocojšnje neurje mi ni prizaneslo. 70 odstotkov je na tleh, uničeno,« je ob fotografijah poležane koruze zapisal Andrej iz Gornje Radgone. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je za lažje uveljavljanje višje sile pri ukrepih kmetijske politike zaradi toče pripravilo Navodila za uveljavljanje višje sile zaradi toče, objavilo jih je prav v torek. Tokrat kmetom izjemoma ni treba prilagati dokazil: »Dokazilo bo namreč seznam prizadetih katastrskih občin, ki ga je pripravila Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije,« so zapisali na ministrstvu.

Verjetnost krajevnih neviht bo nekoliko manjša šele od petka.

Sezona neurij in toč (ter s tem škode, povzročene kmetijstvu) pa še zdaleč ni končana: ko to berete, bo namreč že jasno, ali je agencija za okolje pravilno predvidela, da za vzhod države velja oranžna nevarnost »razvoja krajevnih neurij z udari strel, nalivi, točo in močnimi sunki vetra«.

Verjetnost krajevnih neviht bo nekoliko manjša šele od petka. Nenadna škoda je mogoča tudi na hišni elektroniki, opozarja Šketa: »Udari strel lahko poškodujejo ali popolnoma uničijo tudi opremo pri uporabnikih, kot so modemi, televizorji, igralne konzole, računalniki. Zabeležili smo približno 20 odstotkov več izpadov modemov.« Izklop naprav iz električnega in komunikacijskega omrežja med nevihto vam torej lahko prihrani precej težav in denarja.

Številni ljudje so se po neurjih znašli v stiski. FOTO: PGD Štrekljevec

V Straži so poleg blata s cest odstranili tudi pet dreves. FOTO: PGD Dolenja Straža