Huda ura na Obali: neurje zaprlo železniško progo (FOTO)

Včerajšnje hudo neurje in močni nalivi so v slovenski Istri povzročili številne nevšečnosti. Ob dolgotrajnih padavinah so hitro narasle reke in hudourniški vodotoki, poškodovanih je bilo več cest. Zaprli so cesto Rižana–Bivje in Prade–Pobegi, zemeljski plaz je zasul cesto Cepki–Dekani ter cesto med Vanganelom, Marezigami in Župančiči. Pred predorom Dekani se je proti avtocesti sprožil plaz, zemlja je segala do odbojne ograje. V Dekanih je zalilo prostore osnovne šole, vodo so morali črpati tudi iz hiš.

70 dogodkov so zaznali gasilci do 10. ure.

Zaprta je bila cesta v Ospu, ki jo je zalil potok, pred mejnim prehodom Škofije pa je bila cesta le stežka prevozna. V Pobegih so bili odprti jaški, zaradi nanosov je bila zaprta regionalna cesta v Cepkih. Slovenske železnice so zaradi neurja začasno zaprle tudi železniško progo med Rižano in Koprom, tako za potniški kot tovorni promet. Za potnike so organizirali avtobusne prevoze, tovorni promet pa je bil prekinjen. »Vse službe – policisti in gasilci – intenzivno rešujejo prevoznost,« so sporočili s Policijske uprave Koper.

Meteorološke postaje na Primorskem so izmerile močnejše nalive, ponekod je padlo prek 150 milimetrov dežja. Po prvih podatkih Arsa je v polurnih intervalih v Škocjanu pri Divači včeraj ob 9.05 padlo 21,4 milimetra dežja, na Nanosu ob 10. uri 29,7, v Vodicah nad Ajdovščino pa ob 10.25 28,4 milimetra.

Zalilo je tudi Dekane. Foto: bralec

Kozina včeraj dopoldne Foto: Mateja Jazbinsek/neurje.si

Cesta med Koprom in Črnim Kalom Foto: bralec

»Zaradi močnega neurja in hitrega dvigovanja vodostaja rek Badaševice in Rižana pozivamo vse prebivalce, naj ostanejo v svojih domovih in ne vozijo po cestah v bližini reke. Razmere se hitro slabšajo, ceste se zapirajo, območje pa je nevarno za gibanje. Ne tvegajte življenja – ostanite na varnem,« je sporočil vodja gasilske preventive Erik Markovič iz Gasilske brigade Koper. Slednji so včeraj do 10. ure na tamkajšnjem območju obravnavali okoli 70 dogodkov.

Mestna občina Koper je občanke in občane prav tako pozvala, naj bodo izjemno pozorni, saj se na cestišču nabira voda. Voznikom so svetovali, naj svoja vozila umaknejo iz nižje ležečih predelov, in jim omogočili brezplačno parkiranje v parkirnih hišah Belveder in Sonce do 12. ure v soboto.

»V soboto čez dan lahko ponovno pričakujemo prehodni porast. Hidrološke razmere se bodo v nedeljo že umirile,« so napovedali vremenoslovci.