V krožišču se je prevrnil tovornjak, poln prašičev (FOTO)

Ob 3.55 se je v krožišču na Ulici XIV. divizije v Celju prevrnilo tovorno vozilo za prevoz živali, poroča uprava za zaščito in reševanje. Posredovali so gasilci PGE Celje, zavarovali kraj nesreče, s tehničnim posegom rešili ukleščenega voznika, odklopili akumulator, sanirali cestišče, vozilo postavili nazaj na kolesa ter nudili pomoč reševalcem, policiji in veterinarski službi. Reševalci NMP Celje so lažje poškodovanega voznika oskrbeli in prepeljali v SB Celje. Za živali je so poskrbeli uslužbenci veterinarske službe.

Prevrnjeno vozilo. FOTO: PU Celje

73-letni voznik tovornega vozila je vozil iz središča Celja proti Laškemu. V tovornem delu je prevažal okoli 60 prašičev, pri vožnji skozi krožišče pa je zapeljal na del ob fontani, zaradi česar se je vozilo prevrnilo in zdrselo proti mostu.

Ko se je vozilo prevrnilo, je nekaj prašičev pobegnilo iz vozila in se razbežalo po nabrežju Savinje, dva sta poginila, večina pa je ostala v vozilu. Pobegle prašiče so policisti in gasilci ujeli in jih naložili na vozilo. Zaradi urejanja nadomestnega prevoza, premeščanja prašičev v ustrezno nadomestno vozilo in odstranjevanja posledic prometne nesreče je promet dobre štiri ure potekal izmenično enosmerno.