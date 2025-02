Huda napaka v slovenski porodnišnici: v trebuhu porodnice pozabili gazo

V ptujski porodnišnici so leta 2017 pri carskem rezu zagrešili hudo strokovno napako – v trebuhu porodnice so pozabili gazo. Napako so odkrili šele tri leta kasneje, med operacijo, poroča Dnevnik. Pacientka se je odločila za odškodninsko tožbo, ki jo je na koncu dobila.

Poleti 2017 je ena od slovenskih porodnic prestala načrtovani carski rez, a so se po porodu pojavile resne zdravstvene težave – hudi glavoboli, izguba apetita, napihnjenost in ponavljajoča se vnetja sečil. Kasneje je zatipala še bulo v predelu levega jajčnika. Ultrazvočni pregled je sprva pokazal sum na tumor, zato so jo napotili na operacijo.

Sprva so ji ponudili le 2500 evrov odškodnine

Šele med posegom oktobra 2020 je postalo jasno, da se v trebuhu nahaja kompresna gaza, ki se je sčasoma spremenila v fibrozno tvorbo. Po odstranitvi tujka so pacientkine težave izginile.

Bolnica se je odločila za odškodninsko tožbo proti zavarovalnici, pri kateri ima ptujska bolnišnica sklenjeno zavarovanje odgovornosti. Sprva ji je bilo ponujenih le 2500 evrov odškodnine, a je mariborsko okrajno sodišče odločilo, da ji pripada skupno nekaj več kot 18600 evrov.