Hud udarec za Goloba, še nikdar ni tako zaostajal za Janšo

Februarski Barometer, ki ga za časnik Delo izvaja Mediana, kaže, da bi v primeru takojšnjih parlamentarnih volitev zanesljivo slavila SDS.

Podpora največji opozicijski stranki je narasla na 23,7 odstotka, kar je za več kot tri odstotne točke več kot januarja, medtem ko je Gibanje Svoboda padlo na 12,7 odstotka in ima za skoraj dve odstotni točki manj kot prej. Razlika med vodilnima strankama se je tako v enem mesecu povečala s šest na enajst odstotnih točk, kar je največja razlika v tem mandatu.

Več kot polovica anketiranih vlade ne podpira

Vlada medtem ohranja nizko podporo – 53,2 odstotka anketiranih je do njenega dela kritičnih, medtem ko jo pozitivno ocenjuje le 17,3 odstotka.

Sodelujoči v tokratni poizvedbi so bili do politikov, uvrščenih na barometer priljubljenosti, precej neprizanesljivi, saj je le pri treh puščica obrnjena navzgor, preostale pa so ocenili slabše kot prejšnji mesec. Med njimi je predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki pa vseeno ostaja vodilna v razvrstitvi.

Naročnik vsebine ankete je družba Delo. Za uporabo in povzemanje rezultatov oziroma ponatis javnomnenjske ankete je potrebno soglasje Dela. Po 18. uri na dan objave soglasje ni več potrebno.