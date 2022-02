Hud pritisk na bolnišnice, alarm na mariborski urgenci

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor se je v zadnjih dneh ponovno začelo zniževati število bolnikov s covidom-19, a opozarjajo na izjemno velik pritisk na bolnišnico s strani ostalih bolnikov. Urgentni center po besedah predstojnika Gregorja Prosena deluje na robu zmogljivosti, veliko breme nosi tudi klinika za interno medicino.

»Situacija je zelo resna, a kanček upanja daje zavita krivulja v zadnjih treh dneh, ki kaže na to, da številke hospitaliziranih covidnih bolnikov vendarle padajo. To smo čakali dolgo in upamo, da se ta trend nadaljuje tudi v prihodnjih dneh,« je v današnji izjavi za medije povedal strokovni direktor UKC Maribor Matjaž Vogrin.

Trenutno imajo hospitaliziranih 183 bolnikov s covidom-19, kar je okoli 20 manj kot prejšnji konec tedna, ko so v zadnjem valu epidemije zabeležili najvišje število hospitaliziranih covidnih bolnikov. 36 oseb je na intenzivnem zdravljenju, 78 na akutnem covidnem oddelku, 62 pa v covidnih rdečih conah na ostalih oddelkih UKC Maribor. Pri slednjih gre za bolnike, ki so bili sprejeti v bolnišnico zaradi drugih bolezenskih stanj, ne prvenstveno covida-19, a so pri njih ob sprejemu ali kasneje ugotovili okužbo z virusom sars-cov-2.

Kadrovska kriza

Še vedno je veliko odsotnosti med zaposlenimi. Iz različnih razlogov manjka okoli 1200 zaposlenih, kar predstavlja 33 odstotkov vseh zaposlenih. »Dodatnih 300 ljudi je prerazporejenih na covidne oddelke, zato je delo še posebej z elektivnimi pacienti močno zmanjšano,« je dejal Vogrin.

Dodatno težavo predstavlja omejen dostop bolnikov do zdravnikov na primarni in delno tudi sekundarni in terciarni ravni. »To traja že dve leti. Pritisk kroničnih bolnikov na bolnišnico je enormen, in to tako v urgentnem centru kot na hospitalnem delu, še posebej na kliniki za interno medicino. Tam je največ kroničnih pacientov in ti so bili v teh dveh letih zelo prikrajšani,« je pojasnil strokovni direktor.

Odpovedujejo nenujne posege V Splošni bolnišnici Murska Sobota začasno prekinjajo nenujne operativne posege, sej število zaposlenih, okuženih z novim koronavirusom, še vedno narašča. Izjeme so rakave bolezni, nujna stanja, stanja nosečnosti in otroci. Zaradi koronavirusne okužbe je trenutno odsotnih 80 zaposlenih, od teh 46 v zdravstveni negi, so sporočili iz bolnišnice. Bolnikom se zaradi zmanjšanega obsega operacij opravičujejo in jih prosijo za razumevanje. V bolnišnici sicer trenutno zdravijo 64 covidnih bolnikov, od katerih jih 10 potrebujejo zdravljenje v intenzivni enoti. Bolnišnica ima zapolnjene tudi preostale zmogljivosti za zdravljenje necovidnih bolnikov. »Po napovedih strokovnjakov, da je epidemija covida-19 v upadu, vrh števila covidnih bolnikov na navadnih in intenzivnih oddelkih pa je bil pričakovan še v tem tednu, smo v bolnišnici optimistični in upamo, da bomo lahko čim prej spet vzpostavili operativni program v polnem obsegu,« so še zapisali v sporočilu za javnost.

Najhuje doslej

Predstojnica oddelka za endokrinologijo in diabetologijo klinike za interno medicino Urška Kšela ocenjuje, da so v zadnjem valu epidemije pod največjim pritiskom. »Zaradi porasta okužb je prišlo do porasta hospitalizacij covidnih bolnikov s poslabšanji kroničnih internističnih obolenj, zaradi česar smo morali odpreti rdečo cono tudi na interni medicini. Posledično smo zmanjšali število necovidnih postelj in s tem zmanjšali možnost obravnave bolnikov, ki nimajo covida. A tudi ti bolniki so bolni in potrebujejo našo pomoč,« je izpostavila.

Težava so tudi vdori okužb s sars-cov-2 v bele cone in odsotnost zdravstvenega kadra, obstoječi kader pa je izčrpan. »Poskušamo maksimalno zagotoviti ustrezno obravnavo vsem bolnikov, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje, a na ta račun zmanjšujemo ambulantno subspecialistično in specialistično dejavnost. Ker se to dogaja že dve leti, je enormen pritisk na internistično nujno pomoč, ki deluje v sklopu urgence. Število obravnav se je glede na leta pred epidemijo povečalo za 100 odstotkov,« je ponazorila.

100 odstotkov več dela kot pred epidemijo

Predstojnik urgentnega centra je potrdil, da je izjemno velik pritisk na urgentni center. Samo na delu, kjer obravnavajo bolnike z raznimi boleznimi, ne poškodbami, se je število obravnav povečalo za 100 odstotkov v primerjavi z leti pred epidemijo.

Dodatna težava je pomanjkanje kadra, saj manjka petina zaposlenih v urgentnem centru, predvsem v zdravstveni negi. »Urgentni center deluje na robu svojih zmožnosti in v maksimalnih obratih. Nakopičil se je čas, ko sistem ne deluje normalno, pa že prej je bil pošteno podhranjen,« je dejal Prosen.