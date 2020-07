Močan potres na Aljaski čutili v Sloveniji: k nam je potoval 12 minut

V Sloveniji v zadnjem času zabeležili večje število potresov. Zakaj?

Aljaska leži na potresno aktivnem ognjenem obroču Tihega oceana, ki jo je leta 1964 stresel potres z magnitudo 9,2, kar velja za najmočnejši potres v Severni Ameriki. Potres je opustošil mesto Anchorage, cunami pa je dosegel Aljaški zaliv, zahodno obalo ZDA in Havaje. Umrlo je več kot 250 ljudi.

Aljasko, ki je od Slovenije oddaljena 8.700 kilometrov, je danes stresel potres z magnitudo 7,8. Močan potres so čutili daleč naokoli, saj ga je zaznala celo na potresna opazovalnica v Ljubljani. Arso je objavil potresni grafični zapis in zapisal, da so primarni potresni valovi iz žarišča potresa na Aljaski potovali okoli 12 minut.Žarišče je bilo približno 700 kilometrov od mesta Anchorage, za območja, ki so do 300 kilometrov oddaljena od žarišča, pa so izdali opozorilo zaradi nevarnosti cunamija, a so ga nekaj ur kasneje preklicali. Tla so se stresla ob 8.12 po srednjeevropskem času.»Postelje in zavese so se premikale. Občutilo se je kot dolg potres,« je potres opisal eden od očividcev iz mesta Homer, ki je 600 kilometrov od žarišča potresa. Poročila o morebitnih žrtvah ali gmotni škodi še ni.V zadnjem času smo na našem območju začutili več potresov. Imamo le občutek, da jih je bilo več, ali gre pri tresenju tal za povsem običajno dogajanje? »Po močnem potresu, kot je bil tisti marca z žariščem v bližini Zagreba, se tla nekaj časa umirjajo in zato beležimo večje število popotresov. V daljšem časovnem obdobju pa število potresov ne narašča. V Sloveniji zabeležimo letno okoli 2.000 lokalnih potresov, večina je šibkih in jih ljudje ne čutijo. Potresov ne moremo napovedati. Na območjih, kjer je v preteklosti že nastal močen potres, lahko takega pričakujemo tudi v enkrat bodočnosti,« je za Slovenske novice pojasnilz Arsa.