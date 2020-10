Hud boj za vodenje upokojencev: Erjavec, načelnik upravne enote in predavatelj

Dolgoletni predsednik Erjavec s podporo iz Gorenjske



Za mesto predsednika Desusa so za zdaj prejeli tri kandidature, Karla Erjavca, Srečka Felixa Kropeta in Dominika Šteinerja. Vsi trije so dali tudi soglasje h kandidaturi . Vendar pa to niso uradni končni podatki, saj morajo počakati še ponedeljkovo redno pošto, so za STA sporočili iz stranke.Rok za vložitev kandidatur se je sicer iztekel v soboto opolnoči. V petek so o kandidatih odločali še nekateri pokrajinski odbori. Tako v ponedeljek po pošti pričakujejo še nekaj zapisnikov sej pokrajinskih odborov. Končni podatki bodo znani v ponedeljek popoldne.Dolgoletnemu predsedniku stranke Erjavcu, ki je vodil Desus 15 let, je podporo izrazila pokrajinska organizacija Desus Gorenjska. Položaj predsednika je Erjavec po 15 letih zapustil po porazu v tekmi zna januarskem kongresu. Pivčeva, ki je po septembrskem odstopu s predsedniškega mesta sprva napovedovala vnovično kandidaturo na novembrskem kongresu, je to namero opustila in izstopila iz stranke.Pokrajinski odbor Posavje je v petek napovedal, da bo v tekmi za mesto predsednika stranke podprl predsednika tega odbora Kropeta. Kot so zapisali, je predaval na fakulteti za varnostne vede v Ljubljani in je docent Univerze v Mariboru, deloval pa je tudi v javni upravi. V političnem prostoru je aktiven od upokojitve.Tretji doslej znani kandidat je Šteiner, načelnik UE Murska Sobota. Zaupanje poslancev stranke je Pivčeva izgubila zaradi očitkov glede plačil ob gostovanjih po Sloveniji, na katerih je prepletala službene zadeve z zasebnimi. Stranko od takrat vodi zdravstveni ministerki pa je že napovedal, da se za mesto predsednika stranke ne bo potegoval.Desus je sicer v zadnjih dneh zapustilo kar nekaj vidnih članov.