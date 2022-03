Huawei P50 Pro: Naučite se pokazati svoje prave barve

Ker 240 milijonov uporabnikov vsaj enkrat na mesec obišče eno od sedmih priljubljenih aplikacij za zmenke, je postalo jasno, da so se zmenkarije preselile na splet1. Dejstvo pa je, da družbena omrežja, aplikacije za zmenke in internet kot tak temeljijo na videzu in prvem vtisu. Navadili smo se na popolne fotografije visoke ločljivosti in vemo, da morajo biti takšne tudi naše. Na srečo nam stoji ob strani hiter razvoj kamer, toda poleg opreme je dobro upoštevati še preproste trike, ki pomagajo, da boste na fotografijah videti popolno ter hkrati izžarevali osebnost in slog. Sporočale bodo, da ste zanimiva oseba, in pomagale začeti nova poznanstva.

Aplikacije za zmenke so postale nov in vse bolj priljubljen način spoznavanja ljudi. Med njimi je na prvem mestu Tinder z 10,6 milijona uporabniki ob koncu leta 2021, kar je dvakrat več uporabnikov, kot so jih imeli pred dvema letoma2. Sodoben način življenja je povzročil rast števila uporabnikov in ravno tako povečanje aktivnosti, saj je 31 % milenijcev in kar 67 % pripadnikov generacije Z razkrilo, da so med zaprtjem družbe uporabljali aplikacije za zmenke.

Ker vedno več ljudi išče partnerja na spletu, je to odlična priložnost, da pogledamo, kako pokazati barvitost v svojem življenju in oblikovati profil, ki izstopa. Seveda najprej potrebujete odlično orodje, kakršen je novi pametni telefon Huawei P50 Pro, nato pa lahko sledite petim najpomembnejšim pravilom dobrega fotografiranja.

FOTO: Huawei

Pritegnite podobno misleče sebi

Je lahko sploh kaj boljšega od srečanja z osebo, ki deli vaša zanimanja in strasti? Z nalaganjem fotografij, ki prikazujejo, kaj imate radi, izdate veliko podrobnosti iz svojega življenja. Strastni popotniki boste kazali širokokotne posnetke s svojih potovanj, umetniki oziroma vsi z ročnimi spretnostmi pa fotografije ustvarjenih predmetov. Pametni telefon Huawei P50 Pro bo s pomočjo algoritma True Chroma in optike XD poudaril podrobnosti in prikazal resnične barve. Za pevce in glasbenike je idealno, če lahko posnamejo kratek videoposnetek nastopa in ga naložijo na svoj profil. Novi telefon poskrbi tudi za to z izjemno jasnim pogledom v ločljivosti 4K.

Fotografirajte se, ko se dobro počutite

Poziranje je za nekatere neprijetno, še posebej, če je prizor režiran in urejen do zadnje podrobnosti. Temu se je mogoče izogniti, če se odločite za fotografiranje v trenutkih in krajih, ki se vam zdijo naravni. Navdušeni rekreativci prosite nekoga, da vas fotografira med treningom, ljubitelji dobre hrane izberite priljubljeno restavracijo. Če imate kužka, naj vas fotografirajo med igro ali na sprehodu z njim. Na takšnih prizorih boste videti naravni, srečni in sproščeni. Popolno nasprotje od prisiljenega nasmeška in brezčutnega pogleda v objektiv. Napredna zadnja kamera pametnega telefona Huawei P50 Pro je popolna za takšne primere, saj s stabilizacijo, ki je podprta z umetno inteligenco, in hitrim ostrenjem poskrbi za popolne fotografije tudi med premikanjem.

Ne pretiravajte z oblačili

Želimo biti cenjeni takšni, kot smo. Zato iščemo osebo, v družbi katere smo lahko oblečeni, kot želimo, in se vedemo ter počutimo naravno. Bodimo pristni in objavimo fotografije, na katerih smo takšni, kot smo v resnici – v sproščenih oblačilih z izraženim osebnim slogom in ličenjem. Seveda lahko vedno objavite fotografije pomembnega dne, ko ste videti drugače kot običajno, vendar tega nikar ne počnite, da bi bili videti kot nekdo drug. Pametni telefon Huawei P50 Pro ponuja veliko filtrov in algoritmov za izboljšanje videza, ki jih zlahka prilagodite svojim željam. Tudi če niste naličeni, bo na primer kamera zgladila obraz in ustvarila posebno zanimiv učinek.

FOTO: Huawei

V galeriji poiščite svoje najbolj srečne trenutke

Pomislite na trenutke, ko ste bili brezskrbni in srečni, kajti takrat je nastala odlična fotografija. Mogoče je to med počitnicami, zabavami s prijatelji ali na družinskih srečanjih. Preverite galerijo na svojem pametnem telefonu in jih poskušajte najti. Tiste, ki so nastale v srečnih trenutkih vašega življenja, so vedno najbolj privlačne, saj zanje niste pozirali in ste zato videti srečni in naravni. Če vseeno menite, da potrebuje nekaj popravkov, vam pri tem pomaga urejevalnik fotografij na pametnem telefonu Huawei P50 Pocket s številnimi filtri in možnostmi za obdelavo.

Bodite ustvarjalni s selfi fotografijo

Vedno je na voljo najhitrejši način fotografiranje sebe – selfi! Da bo postopek bolj zanimiv, preizkusite različne načine fotografiranja, filtre, perspektive in svetlobne vire. Toda ne pozabite se zabavati in predvsem bodite ustvarjalni. Pametni telefon Huawei P50 Pro ponuja napredno sprednjo kamero s širokim pogledom in učinkovitim ostrenjem za ostre, podrobne in barvite fotografije. Podpira tudi lepotne algoritme z nastavljivimi stopnjami učinka, medtem ko je na voljo še integrirani urejevalnik, ki ponuja še celo paleto filtrov, s pomočjo katerih bodo fotografije bolje odražale vaš osebni slog.

S temi preprostimi pravili boste naredili čudovite fotografije za svoj profil v aplikaciji za zmenke, ki bodo pritegnile veliko uporabnikov, med katerimi se lahko skriva oseba, ki jo že dlje časa iščete.

P50 Pro bo vaš najboljši spremljevalec

Ne glede na to, kakšni so vaši romantični načrti, bo P50 Pro vedno vaš as v rokavu. Z različnimi funkcijami fotoaparata, najboljšimi fotografijami do zdaj in naprednimi možnostmi videoposnetkov lahko posnamete ustvarjalne fotografije, ki bodo izstopale in drugim pokazale, kako zanimiva oseba ste. In če še nimate načrtov za romantično večerjo, vzemite svoj P50 Pro na sprehod in se zabavajte z zajemanjem svojih najljubših trenutkov – pa naj bo to koncert, obsijan s pisanimi lučmi, gurmanska večerja ali samo sprehod po parku – telefon bo poustvaril pravo lepoto vsakega trenutka.

FOTO: Huawei

Odlična uporabniška izkušnja

Huawei P50 Pro pa še zdaleč ne blesti le na fotografskem področju, ampak pri celotni uporabniški izkušnji. Opremljen z inovativnimi mobilnimi storitvami HMS, ki ponujajo pametnejšo, bogatejšo, priročnejšo in varno uporabniško izkušnjo, uporabniku omogoča dostop do trgovine z aplikacijami AppGallery, zmogljivega vsestranskega iskalnika Petal Search in zemljevidov Petal Maps, ki jih je mogoče uporabljati s kretnjami.

V trgovini AppGallery so uporabnikom dosegljive vse globalne in lokalne aplikacije, ki jih ti potrebujejo, od družbenih omrežij, kot sta TikTok in Snapchat, klepetalnic, kot sta Viber in Telegram, in transportnih, kot je Bolt, do finančnih, kot sta Revolut in Curve, zabavnih, kot sta Deezer in Tidal, popotniških, kot je Booking.com, in priljubljenih iger, kot sta Lords Mobile in Gardenscapes. Pri oblikovanju uporabniške izkušnje so dali prav poseben poudarek dostopu do bančnih in finančnih aplikacij. Tako se je le v preteklem letu pridružilo več kot 300 ključnih mednarodnih in lokalnih bank, med drugim v Sloveniji NLB, NKBM, Sparkasse, Sberbank, Intesa Sanpaolo in mBills. Huaweievi uporabniki zdaj lahko s telefonom tudi plačujejo, in sicer po zaslugi NFC-rešitve za brezkontaktno plačevanje. Prek iskalnika Petal Search pa med drugim lahko dostopate do aplikacij, kot so Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, Signal, Twitter, Twitch, Discord, Pinterest, LinkedIn, Netflix, Spotify in druge.

V povezavi s tem je uporabnikom na voljo tudi priročno središče AppsOnHMS, ki na enem mestu ponuja postopke namestitve za vsako aplikacijo, ki jo želijo imeti na telefonu.

Pametni telefoni Huawei P50 Pro se sicer skupaj s Huawei P50 Pocket pridružujejo širokemu naboru drugih naprav Huawei, ki so na voljo pri nas. Najprej sta tu telefona srednjega cenovnega razreda Huawei nova 9 in Huawei nova 8i, njima pa sledijo še pametne ure serije Watch GT 3, monitorja MateView in MateView GT ter nadvse čudovite in inovativne slušalke FreeBuds Lipstick.

