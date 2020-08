HUAWEI MateBook X Pro 2020: Prenosnik prihodnosti

MateBook X Pro 2020 FOTO: Huawei

MateBook X Pro 2020 FOTO: Huawei

MateBook X Pro 2020 FOTO: Huawei

Pametni telefoni z družbenimi omrežji in dostopnostjo razvedrilnih vsebin bogatijo naše življenje, lahki in tanki prenosniki pa z brezrobimi zasloni in brezmejnimi prikazi spodbujajo ustvarjalnost uporabnikov.Že odkar so se na trgu pojavili prvi prenosni računalniki, se je njihov razvoj vrtel predvsem okrog produktivnosti. Čeprav zaradi tehnološkega napredka danes lahko kupimo lahek prenosnik, je ta v svoji običajni enostavni obliki precej nezanimiv.Pred nekaj meseci, natančneje 24. februarja 2020, je Huawei javnosti predstavil prenosnik HUAWEI MateBook X Pro (2020), ki navdušuje s svežo in stilsko dovršeno zasnovo. Na voljo je v prepoznavni barvi Space Grey.Seveda pa je HUAWEI MateBook X Pro 2020 mnogo več, kot kaže dovršena zunanjost. Uporabniku ponuja izjemno zanesljivo delovanje in pravo zakladnico funkcij. Kot del inteligentnega ekosistema je brez dvoma pravi zastavonoša med prenosnimi računalniki.Odkar je Huawei začel razvijati prenosne računalnike, ogromno truda vlaga v krepitev povezljivosti in sodelovanja med programsko in strojno opremo. Razvojne rezultate že lahko občudujemo v prenovljenih različicah tehnologije Huawei Share OneHop in tehnologiji večzaslonskega sodelovanja Multi-Screen Collaboration, ki kot prvi rušita meje med operacijskima sistemoma Android in Windows. Tehnologija Huawei Share uporabniku omogoča, da svoj telefon nadzoruje prek prenosnika in na njem prikazuje tudi zaslon svojega telefona, kar zagotavlja enostavnejšo in priročnejšo uporabo, saj uporabniku ni več treba preklapljati med obema tipoma naprav.Bolj presenetljivo je, da ima MateBook X Pro 2020 zaslon na dotik, kar olajša uporabo tudi brez miške. Huawei Share je pomemben korak k poenostavitvi sodelovanja med telefonom in prenosnikom v različnih poslovnih okoljih in scenarijih. Možnost, da oba zaslona prikažemo na enem, res olajša uporabo telefona in pomembno poveča vašo učinkovitost.Leta 2018, ko je Huawei lansiral svoj prvi HUAWEI MateBook Pro X, je bila javnost navdušena nad zaslonom FullView in ločljivostjo 3K. Najnovejši MateBook X Pro se vrača k tej neverjetni zasnovi.Ohišje 13,9-palčnega zaslona z matriko LTPS in razmerjem med stranicami 3 : 2 ter ločljivostjo 3000 x 2000 svetlobnih točk pokriva kar 91 odstotkov površine prednje ploskve, kar je največ med vsemi prenosniki, ki so prišli na trg v letih 2018 do 2020. Poleg ogromnega zaslona se prenosnik loči od konkurentov tudi po sposobnosti prikazovanja resničnih barv. Podpira 100-odstotni barvni spekter sRGB s kontrastnim razmerjem 1500 : 1 in 260 točkami na palec. V tem primeru prenosnik zagotavlja izjemno živahne in realistične učinke pri predvajanju slik in filmov visoke ločljivosti (HD in HDV). HUAWEI MateBook X Pro 2020 je opremljen z 10-točkovnim zaslonom na dotik z matriko LTPS in ločljivostjo, ki zagotavlja izjemno gladko uporabo in delovanje zaslona.Zaslon prinaša nove možnosti uporabe prenosnika. Nič več niste odvisni od miške ali tipkovnice, kar precej poenostavlja uporabo aplikacij na vašem prenosniku.Poleg tega se HUAWEI MateBook X Pro 2020 ponaša tudi s funkcijo Finger Gesture Screenshot, ki so jo Huaweijevi razvojniki izdelali zato, da lahko uporabnik samodejno izvleče besedilo iz slik in jih pretvori v običajno besedilo, ki ga je mogoče uporabiti, s čimer se skrajša čas priprave zapiskov.MateBook X Pro je opremljen z gumbom za prepoznavo prstnih odtisov. Ker so ti neponovljivi in je prenosnik opremljen s prednastavljenim varnostnim čipom za shranjevanje varnostnih podatkov, je tak dostop do sistema zelo priročen in varen.Ta lastnost prenosnika je zelo uporabna pri zagotavljanju varnosti in optimizaciji zagonskega postopka. Predstavljajte si, da vam po vsaki prekinitvi uporabe ni več treba zbuditi računalnika in znova vnesti gesla, ampak se preprosto dotaknete gumba za vklop, ki v sekundi preveri prstni odtis, in že se znajdete na namizju, pripravljeni, da nadaljujete delo.Prenosni računalnik navdušuje z robustnim delovanjem. Najnovejši Intelov procesor Intel Coredesete generacije dopolnjuje hitro delujoči delovni spomin 16 GB in kapaciteta shranjevanja do 1 TB NVMe, kar pomeni, da uporabnik lahko na njem opravlja različna opravila po različnih scenarijih.Za nameček prenosnik odlikuje tudi zmogljiva baterija kapacitete 56 Wh, ki omogoča do 15 ur opravljanja rutinskih opravil. MateBook X Pro ima tanek in prenosen 65W-adapter, ki je primeren za različne naprave in podpira tehnologijo polnjenja HUAWEI SuperCharge za določene modele telefonov, kar je priročno predvsem na potovanjih. Ta dva elementa strojne opreme podaljšujeta življenjsko dobo baterije MateBook X Pro . Brez dvoma je baterija pomemben dejavnik pri prodaji za vse, ki napravo uporabljajo, tudi če v bližini ni električne vtičnice.Zato ne čudi dejstvo, da HUAWEI MateBook X Pro 2020 na trgu prenosnih računalnikov izstopa – zaslon na dotik ločljivosti 3K ter nadgrajena strojna oprema novih zmogljivosti. Ekskluzivni ekosistem, pripravljen na delovanje v vseh razmerah in okoljih, dviguje sodelovanje med strojno in programsko opremo prenosnika na navdušujočo raven.HUAWEI MateBook X Pro 2020 je prenosnik, ki »krši pravila«, saj mu ni mar za tradicionalni videz prenosnikov, pri tem pa ponuja izjemno delovanje in uspe premostiti različne ovire in zgraditi pameten ekosistem, si je prislužil pozornost in naklonjenost javnosti, saj je odličen dokaz, da je prenosnik lahko šik in robusten obenem.