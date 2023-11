HSE tarča kibernetskega napada: prizadeti Teš, Dravske elektrarne in Premogovnik Velenje

Skupina Holding Slovenske elektrarne (HSE) je bila ponoči tarča kibernetskega napada, so za STA potrdili na HSE in dodali, da so v reševanje položaja vključene vse pristojne strokovne službe. Po njihovih zagotovilih proizvodnja električne energije v državi zaradi dogodka ni v ničemer ogrožena.

Kot so še pojasnili v HSE, se je kibernetski napad zgodil v noči s petka na soboto, pri čemer pa ni imel nobenega vpliva na varno oskrbo z elektriko.

Po poročanju portala 24ur.com naj bi se zgodil vdor v varnostno nadzorni sistem in požarne alarme, ob tem pa naj bi bili prizadeti tudi sistemi TEŠ, Dravskih elektrarn in Premogovnika Velenje.