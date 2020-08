Hrvatje tavajo v temi: toliko Slovencev je virus prineslo iz Hrvaške

Koliko Slovencev se je okužilo na Hrvaškem?

Tedensko število prijavljenih primerov okužb s covidom 19 v Sloveniji glede na najverjetnejši vir okužbe. FOTO: Nijz



Hrvaški mediji: Tuje medije je treba jemati z rezervo

Če so bile na začetku vnesene okužbe iz Hrvaške povezane predvsem z mlajšimi, po besedah državne sekretarke na ministrstvu za zdravje Tine Bregant žal v zadnjem času iz Hrvaške prihajajo okuženi, ki so se zadrževali samo v svojih apartmajih in niso bili na zabavah. Dovolj je namreč, da greš v rdeči državi v trgovino in tam nekdo ne nosi maske, je pojasnila. »Tisti, ki ste bili na Hrvaškem, veste, kako so strogi ali pa nestrogi pri uporabi mask,« je dodala.

Ob rasti števila okuženih s covidom 19 v preteklih tednih na Hrvaškem so se nekatere države, med njimi zdaj tudi Slovenija, odločile, da bodo Hrvaško uvrstile na rdeči seznam. Nekateri menijo, da bi Slovenija strožje ukrepe proti Hrvaški morala uvesti že 7. julija, ko so se razmere na Hrvaškem začele slabšati in je 14-dnevna incidenca na 100.000 prebivalcev presegla mejo 20. Takrat je infektologinja in vodja posvetovalne skupineć vladi predlagala, da se Hrvaška uvrsti na rdeči seznam, a je vlada njen predlog vse do danes zavrnila (14-dnevna incidenca na 100.000 prebivalcev je v petek presegla mejo 52).Hrvaški mediji so v tem tednu redno poročali o dogajanju v Sloveniji in se med drugim spraševali, ali se jim dela krivica, ko jih posamezne države uvrščajo v skupino držav z najvišjo stopnjo tveganja za okužbo s koronavirusom.Raziskali smo, koliko turistov je okuženih in ali smo upravičeno na rdečih seznamih, se glasi naslov v hrvaškem mediju Index, kjer pišejo, da se v delu hrvaške javnosti, med politiki in zdravstvenimi delavci zdi, da so odločitve tujih držav o tem, da Hrvaško uvrstijo na rdeči seznam, »neupravičene, neutemeljene in spodbujane pri tujih oblasteh, da svoje državljane zadržijo v svoji domovini, s čimer naj bi reševale domače gospodarstvo in ne tujega«. A po drugi strani je tudi direktor hrvaškega zavoda za javno zdravstvo (HZJZ)naposled priznal, da so mu pristojni sporočili, da se je Slovenija že pred meseci odločila, da bodo na rdeči seznam romale tiste države, ki bodo presegle mejo 40, in Hrvaška je te dni to mejo tudi presegla.Po podatkih Indexa, ki se sklicuje na to, da razpolagajo z uradnimi podatki HZJZ, se je na Hrvaškem od 7. julija do 17. avgusta okužilo vsega 52 Slovencev. Vladni govorecje prejšnji teden izjavil, da bi Hrvaška kot novookužene morala beležiti tudi tiste, ki so jim okužbo potrdili po tem, ko so se vrnili v svoje države, česar pa Hrvaška ne počne.HJZJ smo prosili za pojasnilo, kje so podatek o številu okuženih Slovencih na Hrvaškem dobili, a nam na vprašanje niso odgovorili. Prav tako ne, ali vodijo evidenco, koliko Slovencev se je pri njih od 7. do 17. avgusta testiralo in koliko od njih je bilo pozitivnih.Nijz je potrdil, da so hrvaške epidemiologe pred dnevi opozorili na trenutno situacijo in povečano število vnosov iz Hrvaškem. Številka 52 se je nanašala le na 33. teden (ki se takrat še ni zaključil). Ob koncu tedna je že poskočila na 64.Nijz v Sloveniji vodi le podatke o okuženih Slovencih, ki so se testirali doma in ne na Hrvaškem. Koliko je zadnjih, torej ni znano. Po podatkih Nijz je bilo od 7. julija do 17. avgusta iz Hrvaške v Slovenijo vnesenih skupaj 107 primerov okužb. Gre za osebe, ki so bile kot pozitivne potrjene v Sloveniji, pred tem pa so bile na počitnicah na Hrvaškem. K temu je treba prešteti še nekaj primerov, ki so povezani s temi 107 primeri. Teh je bilo preračunano v 33. tednu še okoli četrtina oziroma 27,5 odstotka več glede na vse uvožene primere, kar pomeni, da je v zadnjem tednu vsak potrjeni četrti okužil še eno dodatno osebo oziroma se je neposredno ali posredno od 7. julija do 17. avgusta na Hrvaškem okužilo okoli 136 oseb.Na Hrvaškem so skeptični do Kacinove ideje, da bi morali v svojih evidencah beležiti tudi tiste, ki so jim okužbo potrdili po tem, ko so se vrnili v svoje domovine. Kot pravijo, ne morejo z gotovostjo trditi, ali se je oseba dejansko okužila na Hrvaškem ali morda na poti od kakšnega sopotnika, prav tako pa bi morali spremeniti tudi statistiko in s tem skupnemu številu hrvaških prebivalcev prešteti število turistov, ki so v zadnjih 14 dneh preživeli na Hrvaškem. S tem bi se po njihovem izračunu številka s štirih milijonov povzpela na skoraj pet.Index ob številu 52 okuženih Slovencev na Hrvaškem od 7. julija do 17. avgusta (51 v Zrćah in 1 v Makarski) piše, da je to uradni podatek HJZJ in da se v tujih medijih omenjajo mnogo višje številke, ki da jih je treba vzeti z rezervo. A dejstvo je, da je v zadnjem tednu skokovito naraslo število uvoženih primerov v primerjavi s preteklimi tedni in je s tem število uvoženih primerov postalo višje od doma okuženih oseb. Po njihovih podatkih se je poleg 52 Slovencev na Hrvaškem okužilo še 76 Avstrijcev, 26 Britancev, 15 Nemcev in trije Italijani.