Hrvatje pišejo, da želi Slovenija na mejo poslati dva tisoč vojakov

Hrvaški spletni portal Glas Istre piše, da slovenska vlada še ni obupala nad predlogom, da bi na mejo s Hrvaško poslala vojsko. Slovenski vojaki so na naši južni meji prisotni že zdaj, a gre za manjše število, okoli 180 vojakov, ki patruljirajo s policijo v dveh izmenah. Če bo vladauspešna s svojim predlogom, bi lahko na mejo poslali do 2.000 vojakov.Vlada, ki ji z aktivacijo člena 37 a zakona o obrambi (ta omogoča, da vojska na meji dobi policijska pooblastila) spomladi ni uspelo (tedaj je v parlamentarnem odboru za obrambo za aktivacijo glasovalo 11 članov od 19, potrebna pa je dvotretjinska večina), bo poskusila znova, poročajo Hrvati, ki pri tem navajajo podatke, razkrite v članku Dela v ponedeljek. Delo je namreč poročalo, da je predlog za aktiviranje člena večinoma že pripravljen in da ga bo notranji ministerpredstavil vsem poslanskim skupinam, ki bodo to želele. Proti bodo zagotovo v Levici, LMŠ, SD in SAB pa naj bi bile pripravljene na pogovore.Ker obstaja možnost, da predlog ne bo dobil potrebne večine med poslanci, je predviden načrt za krepitev samostojnega delovanja na meji v okviru veljavne zakonodaje, še piše Delo. Nova ureditev naj bi omogočila samostojne vojaške patrulje, ki bodo pod vojaškim poveljstvom. »Ker ni aktiviran člen 37 a zakona o obrambi, te ne bodo mogle pridržati migrantov, ampak bodo ob morebitnem incidentu nemudoma obvestile mobilno enoto policije, ki se bo nemudoma odzvala,« pojasnjuje obrambni ministerin dodaja, da bo število vojakov, aktiviranih ob južni meji, odvisno od situacije. Predvidene so sicer štiri stopnje angažiranja vojakov – zelena stopnja bi pomenila aktivacijo 150 vojakov, rumena 400, oranžna 800, rdeča pa 2.000 vojakov.Hrvatje navajajo, da za aktivacijo člena oziroma večjo prisotnost vojske na meji navijajo predvsem tisti poslanci, ki prihajajo z obmejnih območij.