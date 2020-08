Hrvatje olepšali številke zaradi turistov? Primerjali smo njihove številke

Daleč od rdečega seznama, vendar ...

Po podatkih spletne strani covidcontrols se trend okužb na Hrvaškem počasi zmanjšuje, njihovo obvladanje izbruha virusa pa je 89,6-odstotno. Za Slovenijo ocenjujejo, da je obvladanje virusa še boljše, 92,6-odstotno, trend pa se prav tako zmanjšuje.

Ameriški ambasadi v Sloveniji in na Hrvaškem sta za ti dve državi izdali opozorilo tretje stopnje (od štirih) in zaradi epidemije svojim državljanom svetujeta, naj premislijo o nujnosti potovanja v Slovenijo oz. Hrvaško.

Epidemija novega koronavirusa in nekoliko slabša epidemiološka slika pri Hrvatih Slovencev ni odvrnila od dopustovanja na hrvaški obali. Podatki Hrvaške turistične skupnosti (HTZ) so pokazali, da je bilo med 1. in 9. avgustom na Hrvaškem letos 10 odstotkov več Slovencev kot v enakem obdobju lani . Hkrati pa se približuje sredina meseca in mnogi so prepričani, da bi slovenska vlada hrvaško lahko uvrstila na t. i. rdeči seznam. Uvrstitev na ta seznam pomeni, da je treba za 14 dni v karanteno po vrnitvi iz takšne države. Teoretično: če Slovenija uvrsti Hrvaško na rdeči seznam sredi meseca in gre družina s šoloobveznimi otroki za 14 dni v karanteno, bi se šole septembra lahko kolikor toliko normalno odprle, manjkali bi le 'karantenski otroci'. Odločitev o tem, kako bo potekalo šolanje, naj bi na pristojnem ministrstvu sprejeli v drugi polovici avgusta, je pastarše pozval, naj ne hodijo na dopust v države zahodnega Balkana Meja za uvrstitev države na rdeči seznam je 40 primerov v povprečju na sto tisoč prebivalcev v zadnjih 14 dneh. Hrvaška je pri številki 18,7, bolj zaskrbljujoče za Slovenijo pa je, da imamo ponovno vse več uvoženih primerov okužbe, največ prav iz Hrvaške, natančneje iz tamkajšnjih zabav . Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje smo imeli v tednu med 27. julijem in 2. avgustom 15 uvoženih primerov, od tega osem iz Hrvaške, v zadnjem tednu pa 21, več kot polovica ponovno s Hrvaške. Samo v ponedeljek je bilo od 17 novih okužb najmanj sedem uvoženih iz nape južne sosede. Ko se bo pred začetkom šolskega leta začelo s Hrvaške vračati okoli 133 tisoč Slovencev, kolikor jih je bilo tam v zadnjem tednu po podatkih HTZ, je pričakovati tudi še večje število uvoženih okužb.Incidenčno število za Hrvaško je relativno nizko: 18,7; 768 potrjenih okužb med 28. julijem in 10. avgustom na 4,1 milijona prebivalcev (če bi hotela Hrvaška na slovenski zeleni seznam bi moralo to število pasti pod 10), vendar pa se pojavljajo vprašanja, ali je hrvaška epidemiološka slika res tako ugodna ali pa so podatke sfrizirali, da bi privabili turiste. Jutarnji list omenja, da se da podatke olepšati na več načinov, med drugim tako, da opravljaš manj testov.Samo število okuženih še ne pove veliko, po mnenju mnogih strokovnjakov je treba spremljati poleg števila okužb še delež pozitivnih primerov in število smrti. Ob tem je treba poudariti, da imajo različne države različne načine beleženja smrti, saj je možno smrti zaradi covida 19 pripisati tudi spremljajočim oz. že prej obstoječim boleznim. Pomembno je spremljati tudi trend okužb in smrti ter to, kakšne so številke glede na celotno populacijo.Hrvaška je od začetka epidemije skupaj testirala 129.379 ljudi, pozitivnih je bilo 5649 oziroma 4,7 odstotka testov (na dan 10. avgust). Za Slovenijo, ki ima incidenčno število 8,52 (179 potrjenih okužb med 28. julijem in 10. avgustom na 2,1 milijona prebivalcev), je ta delež še manjši, in sicer 1,6 (na dan 9. avgust; opravljenih je bilo 136.542 testov, torej več kot na Hrvaškem). Večji delež potrjenih okužb od Hrvaške imajo v Evropi le Bolgarija (4,9 odstotka), Romunija (6,5 odstotka), Španija (7,4 odstotka) in Ukrajina (7,9 odstotka).Na Hrvaškem je do 10. avgusta umrlo 158 ljudi zaradi covida 19, v Sloveniji pa 129. To pomeni, da ima Hrvaška 38,24 prijavljene smrti na milijon prebivalcev in je po tem kriteriju ena uspešnejših v Evropi, Slovenija pa 61,42. Po tem kriteriju so najslabše države v Evropi Belgija (851,8), Velika Britanija (686,06), Španija (609,63), Italija (582,27) in Švedska (570,63), kažejo podatki Evropskega centra za preprečevanje in nadzor bolezni (ECDC).Enega od razlogov za to, da imajo na Hrvaškem razmeroma malo okužb, Jutarnji list vidi v tem, da zboleva vse več mladih, pri katerih se simptomi pogosto ne pokažejo in se zato redkeje testirajo. Poleg tega se tujci verjetno neradi testirajo na Hrvaškem, pri mladih turistih pa je velika verjetnost, da se ne bodo testirali niti po vrnitvi domov, razen če je to obvezno (kot v Nemčiji).