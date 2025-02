Hrvati včeraj bojkotirali trgovine, danes pa se odpravili v Slovenijo? »Boljše, da se vrnete domov ...«

Na Hrvaškem je včeraj potekal tretji splošni bojkot trgovskih verig. Zato so mnogi prav za danes načrtovali odhod v Slovenijo, kjer nakupujejo živila, saj je – kot trdi večina – cene precej ugodnejše.

Da bi si ustvarili zaloge, je eno izmed priljubljenih nakupovalnih mest Brežice, a od tega tokrat ne bo nič. Če se torej ravno odpravljate, raje odnehajte. V Sloveniji je namreč 8. februar dela prost dan, saj se obeležuje Prešernov dan. France Prešeren je priljubljen slovenski pesnik iz začetka 19. stoletja, v čigar čast so praznik razglasili prav na dan njegove smrti leta 1849 – 8. februarja, piše portal Danas.hr.

Torej, nakupovanje živil za hrvaške državljane to soboto odpade, za to opravilo bo treba počakati do ponedeljka. Spomnimo, da mnogi Hrvati že tedne bojkotirajo trgovine in bencinske črpalke zaradi visokih cen, a zato radi obiščejo sosednjo Slovenijo in nadoknadijo zamujeno.

Davčna uprava je včeraj objavila podatke o potrošnji in jih primerjala s preteklimi tremi petki. Po najnovejših podatkih hrvaške davčne uprave so podjetja v trgovini na drobno včeraj do 15. ure izdala 1.971.885 davčno potrjenih računov, njihov skupni znesek pa je dosegel nekaj manj kot 27,39 milijona evrov. Tako število izdanih računov kot njihova vrednost sta bila precej višja kot med podobnim bojkotom prejšnji petek; število računov za 25 odstotkov, njihova vrednost pa za 37 odstotkov. Glede na bojkot 24. januarja sta bili medtem številki višji za 48 in 58 odstotkov.