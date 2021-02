Še dobro se niso polegle vse strasti okoli kranjske klobase in terana, zaradi Piranskega zaliva pa se tako ali tako nikoli ne bodo, že imamo s Hrvaško na vidiku novo fronto. Tokrat gre za svetega Hieronima oziroma Jeronima, kot mu pravijo Hrvatje, enega največjih intelektualcev vseh časov, najbolj znanega po latinskem prevodu Svetega pisma (slavni Vulgati), enem najpomembnejših dokumentov evropske in svetovne kulturne dediščine, po katerem živimo in se ravnamo še danes. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban je v začetku januarja, potem ko je Dalmatince presenetila novica, da je njihov zaš...