Hrvati spreminjajo pravila za vstop v državo: od polnoči velja tole

Sproščajo se ukrepi

Petina manj okužb

Državljani članic EU bodo od polnoči na Hrvaško brez omejitev lahko potovali, takoj ko se bodo cepili z drugim odmerkom cepiva proti covidu 19, je danes potrdil hrvaški notranji minister. Na Hrvaškem, kjer se še naprej zmanjšuje število novih okužb, bodo v soboto obratovalni čas gostinskih lokalov podaljšali do polnoči.Božinović je na novinarski konferenci nacionalnega štaba civilne zaščite pojasnil, da so tehnične podrobnosti na meji dodatno sprostili, da bi odpravili določene dvome in olajšali prehod čez mejo. Tako bodo od petka ob polnoči omogočili vstop v državo potnikom iz držav članic EU in schengenskega območja, takoj ko se bodo cepili z drugim odmerkom cepiva. Doslej so potniki za vstop na Hrvaško morali počakati najmanj 14 dni po drugem odmerku oziroma po prvem odmerku cepiva, če je od takrat minilo 22 dni.Hrvaški notranji minister je dodal, da bodo od sobote gostinski lokali, pekarne, casinoji in igralni saloni lahko podaljšali obratovanje do polnoči. Zdaj smejo biti odprti do 23. ure. Gostinski lokali, ki ne strežejo hrane, pa bodo smeli še naprej obratovati le na terasah.Podaljšali so omejitve na prireditvah na 100 udeležencev, lokalnim oblastem pa so priporočili, naj ne prirejajo javnih dogodkov, kot je množično spremljanje nogometnih tekem.Organizatorji različnih dogodkov, kot so poročne zabave, koncerti, gledališke in kino predstave, bodo lahko uporabljali evropska digitalna covidna potrdila za prijavo udeležencev, je dejal Božinović. Pod enakimi pogoji bodo omogočili tudi spremljanje različnih športnih dogodkov.Znova bodo odprli šolske športne dvorane za treninge in tekmovanja ter prostore za konference in kongrese ob spoštovanju vseh epidemioloških ukrepov. Spremenjeni ukrepi bodo veljali predvidoma do konca junija.V preteklih 24 urah so ob 4.083 testih zabeležili 134 novih primerov okužbe z novim koronavirusom. Umrlo je 13 covidnih bolnikov. Direktor Hrvaškega zavoda za javno zdravstvo (HZJZ)je povedal, da so od začetka tedna potrdili za 22,9 odstotka manj novih okužb kot v prvih petih dneh prejšnji teden. Incidenca na 100.000 prebivalcev znaša 67,6, stopnja smrtnosti na milijon prebivalcev 1.996,7.V državi je 1.207 aktivnih primerov okužb. Na bolnišniškem zdravljenju je 456 bolnikov s covidom-19, med njimi jih 44 potrebuje pomoč medicinskih ventilatorjev. Doslej so zabeležili 359.379 primerov okužbe, za covidom 19 je umrlo 8.123 ljudi.Do četrtka zvečer so porabili 2,042.889 odmerkov cepiv. Z dvema odmerkoma so cepili 656.325 ljudi. Capak je dejal, da nameravajo spodbuditi ljudi k cepljenju tudi tako, da jim bodo omogočili udeležbo na velikih koncertih in nogometnih stadionih.