Hrvati prišli v Slovenijo: Mala dežela je šla korak dlje od svetovnih velesil

Roman Jerala. FOTO: Jožže Suhadolnik, Delo



Možnost domače proizvodnje reagentov za testiranje

Ugledni znanstvenik Jerala, ki je prejel že več svetovnih nagrad na mednarodnih tekmovanjih v sintezni biologiji, je med drugim še dejal, da gre pri novem koronavirusu za eno najhujših pandemij v zadnjih stotih letih: »Do konca leta bo število žrtev prešlo milijon. To ni šala. In svetovno gospodarstvo je v nevarnosti.«

V hrvaškem mediju Jutarnji list so objavili reportažo o razvijanju cepiva na Kemijskem inštitutu v Ljubljani, kjer so v raziskovalni skupinirazvili cepivo proti novemu koronavirusu. Cepivo so v preteklih mesecih že predklinično preizkušali na miših.Gre za velik uspeh slovenskih znanstvenikov, ki jim je morda uspelo nekaj, k čemur danes težijo številni znanstveniki po vsem svetu. Cepivo razvijajo same velesile, kot so Američani, Angleži, Rusi, Kitajci ... in med njimi je to uspelo tudi naši državi z velikimi umi znanstvenikov.Jerala je spregovoril za Jutarnji list in povedal, da je slovensko cepivo proti koronavirusu enakovredno z drugimi svetovnimi cepivi, čeprav je za zdaj testirano le na miših. A kot kaže, bo ostalo le pri tem, saj bi cepivo bilo treba obsežno testirati tudi na ljudeh, Jerala pa ni prepričan, da bi do tega lahko prišlo. Kot pravi, bi morda uspeli prvi dve fazi, kjer bi potrebovali sto prostovoljcev, medtem ko je Slovenija za tretjo fazo premajhna, saj je testiranje predvideno na 10.000 ljudeh.Testi, ki so jih opravili na 200 miših, so bili uspešni, Jerali in njegovi ekipi 20 znanstvenikov pa je s tem uspel veliki met. Dobili so kandidata za dobro cepivo. Kot je Jerala povedal za Jutarnji list, ne želi ugibati, ali gre za boljše zdravilo v primerjavi s tistim iz Amerike, kjer na cepivu dela tisoč ljudi, Velike Britanije, Kitajske ..., a zagotovo je edinstveno, saj je drugačno in edino, ki ga lahko kot osnovo uporabijo pri drugih cepivih in ni vezano izključno na koronavirus.Ob tem Jerala tako poudarja, da so sposobni pripraviti reagente za različne teste, a je poslanstvo Kemijskega inštituta predvsem v tem, da pripravi tehnologijo, ki bi jo potem lahko implementirali v industriji. »Če je v interesu države, pa smo seveda pripravljeni priskočiti na pomoč s svojo ekspertizo in opremo,« pa je povedal Jerala za STA in dodal, da pripravljajo tudi hiter diagnostični test za odkrivanje virusov v slini, ki bi omogočil hitro preverjanje večjega števila vzorcev in bi ga lahko uporabili kot presejalni test.