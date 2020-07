Hrvati bi sledili zgledu Slovenije, danes podvojili število novih primerov

Proti obveznemu cepljenju

»Cepivo mislim, da je precej blizu, pričakuje se ga, a so potrebne še vse preveritve in testiranja. Pri vsakem cepivu veljajo določene nevarnosti. Nisem pristaš tega, da bi bilo cepivo obvezno,« je povedal minister in dodal, da v Sloveniji vsako leto umrejo ljudje zaradi gripe, pa se veliko ljudi ne cepi.

Minister za zdravje Tomaž Gantar je poudaril, da zapiranje držav in ustavljanje življenja v državi nista potrebna oziroma zaželena ukrepa. FOTO: Jure Eržen, Delo

Število novih primerov skoraj podvojeno

V zadnjih 24 urah so na Hrvaškem testirali 1.394 oseb in potrdili 49 novih primerov okužbe z novim koronavirusom. Aktivnih primerov okužbe je 1.116. V bolnišnicah se zaradi covida 19 zdravi 139 oseb (osem manj kot včeraj), devet med njimi jih je na respiratorju.



V zadnjem dnevu o največ novih okužbah (14) poročajo iz Splita. V Zagrebu je okužena ena oseba, gre pa za deset dni starega novorojenčka.



Včeraj so sporočili, da je bilo pozitivnih 25 oseb, testirali pa so jih 1.028. Včeraj je bilo aktivnih primerov 1.150, torej 34 več kot danes.

Minister za zdravjeje v oddaji Poletno jutro na RTV Slovenija priznal, da je upal, da bo drugi val epidemije novega koronavirusa, če bo, prišel kasneje, kot je. »Je pa dejstvo, da bomo morali s tem koronavirusom živeti in se prilagoditi,« je ponovil.Obdobje bolj intenzivnega druženja je tisto, ki predstavlja dodatno nevarnost. Na to smo opozarjali, a vsi upali, da ne bo takih posledic, je dejal minister in pojasnil, da so novi vdori virusa največkrat posledica druženja in tudi vnosov iz tujine.Na komentarje, da je Slovenija na začetku hitro uvedla stroge ukrepe, zdaj ob večjem številu pa nimamo tako strogih, je odvrnil, da »ni čisto tako. V prvem valu smo se soočali z eksponentno rastjo števila okuženih, vsak okuženi je okužil bistveno več oseb kot danes. Danes okuži manj kot eno osebo. Bolezen je bila takrat nova, pred seboj smo imeli izkušnjo Italije in drugih držav, kjer je bilo hudo. To smo hoteli na vsak način preprečiti. Zdaj je pa drugo obdobje. Navodila Evropske komisije in Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) so danes drugačna. Na eni strani so hude gospodarske posledice, na drugi strani lahko pričakujemo v daljšem obdobju nove okužbe. Ves čas prekinjati, ustavljati življenja ne bomo mogli. Morali se bomo naučiti živeti z virusom, to pa pomeni drugačne ukrepe.«Beseda je nanesla tudi na sosednjo Hrvaško, kjer se je v drugem valu število okužb močno povečalo, šele dober teden nazaj pa so uvedli obvezne maske. »Tudi tam so področja, ki so vsaj tako varna, kot so nekatera pri nas. Veljajo na neki način enaki ukrepi; izogibati se pretiranemu druženju, gručam ljudi, držati socialno distanco tudi pri osebnih stikih, uporaba mask, razkuževanje. To so osnovni ukrepi, in če jih spoštujemo, ne pričakujemo težav. S Hrvaško smo v nenehnem stiku. Po volitvah so sprejeli resnejše ukrepe. Če bo epidemiološka situacija dopuščala, ne bi želeli posegati v mejni režim. Na ravni EU ugotavljamo, da ne more biti rešitev, da se države zapirajo,« je ponovil, da si Slovenija ne želi zapreti meje z našo južno sosedo, kjer dopust preživlja na tisoče Slovencev.Preberite tudi:Direktor hrvaškega zavoda za javno zdravjeje povedal, da se nacionalni štab za civilno zaščito že nekaj časa pogovarja o omejitvi zbiranja ljudi. Pojasnil je, da pogovori potekajo o tem, na koliko ljudi bi omejili združevanja, da pa odločitev še ni bila sprejeta. Spomnil je, da je pri nas druženje omejeno na 50 ljudi, da pa lahko ob dovoljenju Nijz to število povečajo. Na Hrvaškem je takšnih druženj precej več, a po besedah Capaka nimajo kapacitet, da bi se to predpisovalo posamično. Dodal je, da bi bila situacija, kot je v Sloveniji, mogoča tudi na Hrvaškem, a bi za to potrebovali večje kapacitete.Preberite tudi:Hrvaški notranji ministerje medtem napovedal, da bodo novi ukrepi začeli veljati že prihajajoči konec tedna.